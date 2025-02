Rudy Gobert pas certain de participer à l’EuroBasket 2025

Faisant partie des piliers de l’Équipe de France depuis de nombreuses années, Rudy Gobert pourrait faire l’impasse sur l’EuroBasket prévu cet été.

Alors que les Bleus risquent fort d’être privés de Victor Wembanyama pour le prochain Euro, il existe également un scénario où ils doivent faire sans leur autre pivot star, Rudy Gobert.

Interrogé par Sami Sadik de L’Équipe dimanche après le match opposant les Wolves au Thunder, Gobert n’a pas voulu s’engager concernant une potentielle participation à l’EuroBasket 2025.

“J’ai dit à Boris (Diaw, manager général des Bleus) que ça dépendait de comment ma saison évoluerait, de comment je me sens”, a déclaré Rudy. “Quoi qu’il arrive, j’espère que les gens comprennent que mon cœur a toujours été avec l’Équipe de France, je l’ai montré depuis dix ans, mais il faut aussi prendre des décisions intelligentes.”

Prendre des décisions intelligentes, c’est parfois faire l’impasse sur l’équipe nationale pour éviter de se cramer entre deux saisons, alors que l’été est toujours crucial pour la récupération. Si l’on en croit les propos de Rudy, cela dépendra donc en grande partie de son état de santé en plus des résultats des Wolves en Playoffs. Minnesota est actuellement 7e de l’Ouest avec un bilan de 32 victoires pour 27 défaites.

“Les Wolves seraient contents (que Gobert ne fasse pas l’Euro), ils investissent beaucoup sur moi, donc si on leur demandait, je ne doute pas de leur choix. […] Après l’Euro, c’est toujours plus dur, c’est là que tu sens le contrecoup. Et tu ne récupères pas pareil à 33 ans qu’à 23 ans.” – Rudy Gobert

Âgé de 33 ans et possédant encore trois saisons sous contrat pour 109,5 millions de dollars avec les Wolves, Rudy Gobert a conscience qu’il doit de plus en plus choisir ses batailles. Et c’est compréhensible.

On imagine qu’il aimerait bien participer à l’aventure tricolore cet été, lui qui est toujours à la recherche d’un premier titre avec les Bleus (trois médailles d’argent au compteur, dont deux olympiques) et qui reste sur un épisode très mitigé aux JO de Paris (il a été benché lors de la phase finale). Mais lui comme les Wolves semblent plutôt pencher vers un été “off” pour mieux préparer la suite. De plus, Rudy est devenu papa il y a quelques mois, facteur supplémentaire à prendre en compte dans l’équation.

Si Gobert est effectivement absent, les Bleus de Frédéric Fauthoux vont devoir trouver d’autres solutions pour blinder leur raquette.

Source texte : L’Équipe