Paul George (Sixers) : “Nous n’avons pas les habitudes d’une équipe de Playoffs”

Les Philadelphia Sixers ont livré une performance honteuse cette nuit face aux Chicago Bulls. Une défaite de 32 points qui éloigne un petit peu plus le triste objectif de Play-In. Après le match, Paul George a souhaité prendre la parole pour essayer de faire réagir le groupe.

Avec la signature de Paul George et d’autres bons agents-libres cet été, les ambitions des Philadelphia Sixers n’avaient aucune limite cette saison. Pourtant, fin-février, ils se sont retrouvés à jouer un match très important … pour la course à la dixième place de la Conférence Est.

Et le pire, c’est que cette rencontre a été perdue de manière atroce. Un éclat de 32 points encaissé face aux Chicago Bulls de Josh Giddey. Le genre de résultats qui marque négativement, et Paul George, du haut de ses presque 15 ans d’expérience dans le Ligue a pris la parole après la débâcle :

“Nous n’avons montré aucun signe d’équipe capable d’être compétitive. Nous n’avons tout simplement pas les habitudes d’un champion ou d’une équipe en lice pour les playoffs. Pour être honnête, pour le moment, c’est assez flou. Tout ce que nous pouvons faire, c’est travailler dur et essayer de continuer.”

Paul George: “We’ve shown no sign of a team that will compete. We just don’t have the habits of a champion, or a playoff contending team, would have. To be honest, right now it’s a little far-fetched. All we can do is work hard and try to just keep going.” pic.twitter.com/UE6k1OaI9W

— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) February 25, 2025

Toute sa carrière, Paul George a évolué dans des équipes compétitives, il connait les efforts requis par la NBA pour être en haut du panier.

Mais pour ça, il doit également se muer en leader. Surtout en l’absence de Joel Embiid, qui pourrait même être opéré et ainsi manquer la fin de de saison. Et pour le moment, sur le parquet ce n’est pas le cas. La saison de l’ailier n’est pas bonne avec 16,2 points de moyenne à 43,2% au shoot.

Les Sixers doivent être meilleurs, même sans le pivot camerounais. Et pour ça, PG doit passer de la parole aux actes.

Source texte : Derek Bodner