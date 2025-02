Guerschon Yabusele victime d’une abrasion de la cornée

Guerschon Yabusele a connu une très mauvaise soirée hier. En plus de la défaite honteuse des Sixers face aux Bulls (142-110), le Frenchie a dû quitter le match prématurément, touché aux yeux.

Au tout début du troisième quart-temps, Yabusele a tenté de pénétrer dans la raquette des Bulls. C’est alors qu’il s’est pris la main de Josh Giddey en plein visage. Yabu s’est tout de suite arrêté de jouer… et n’a jamais pu reprendre.

Guerschon a été victime d’une abrasion de la cornée à un œil, tandis que l’autre est enflé si l’on en croit l’insider Kyle Neubeck. Yabusele a galéré à ouvrir les yeux pendant plusieurs minutes après le contact.

I can’t believe this is a real sentence I have to write but — both of Yabusele’s eyes will continue to be evaluated tomorrow https://t.co/900CRMy90p

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 25, 2025

On va suivre l’évolution de l’état de santé de Guerschon Yabusele dans les prochaines heures, lui qui doit être réévalué aujourd’hui par un ophtalmologiste.

Source texte : Kyle Neubeck