Avec 32 victoires en 58 matchs, les Detroit Pistons hallucinent la concurrence cette année. Les coéquipiers ont déjà remporté plus de matchs que lors des deux dernières saisons réunies (31). Ils sont actuellement sur une série de sept succès consécutifs.

Cette nuit, face aux Los Angeles Clippers, les Detroit Pistons ont assuré une septième victoire consécutive ; la plus longue série depuis 10 ans ! Une phrase d’une tristesse absolue puisqu’elle montre la longue période noire que la franchise vient de traverser, mais aussi joyeuse puisqu’elle met en valeur le nouveau départ pris, cette saison, par Cade Cunningham et sa bande.

SEVEN IN A ROW pic.twitter.com/BVMagPrPXh

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 25, 2025

32 victoires et 26 défaites, un bilan que même les fans les plus optimistes n’auraient pas pu prévoir cette saison pour la franchise du Michigan. Ils s’imposent comme une des équipes les plus solides de la Conférence Est et ont déjà remporté plus de matchs que lors des deux dernières saisons réunies !

2022-23 : 17 victoires

2023-24 : 14 victoires

2024-25 : 32 victoires (en cours)

S’il y avait un trophée pour récompenser l’équipe avec la meilleure progression, il serait assurément décerné aux Detroit Pistons. Mais Cade Cunningham remportant le MIP pourrait déjà le symboliser.

Le meneur de jeu est devenu un des meilleurs de toute la Ligue cette saison et c’est dans son sillage que le projet se construit. L’année dernière, la gestion de ses quatrièmes quart-temps lui était souvent reproché, mais désormais, il n’y a plus aucun problème lorsqu’il doit s’occuper des derniers ballons.

Cade Cunningham drops 30+ PTS for the second night in a row to lead the @DetroitPistons to their 7th straight win!

🔥 32 PTS

🔥 9 REB

🔥 7 AST

🔥 3 STL

This ties Detroit’s longest winning streak since the 2014-15 season. pic.twitter.com/vfSUHdWA09

— NBA (@NBA) February 25, 2025

Des arrivées comme celles de Malik Beasley et Tobias Harris expliquent aussi la progression de cette équipe. Et pour le moment, Jaden Ivey n’est toujours pas revenu à la compétition. Jusqu’à où la franchise de MoTown peut aller cette saison ?

Ils n’ont aucune pression sur les épaules, l’exercice 2024-25 est déjà un immense succès.