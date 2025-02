Forfait pour le reste de la saison NBA à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama ne portera plus le maillot des Spurs avant octobre prochain. Portera-t-il celui de l’Équipe de France lors de l’Euro 2025 (27 août – 14 septembre) ? C’est très peu probable.

En décembre dernier, Victor Wembanyama avait déclaré vouloir “faire l’Équipe de France tous les étés”. Quelques semaines plus tard, Wemby avait annoncé son intention de participer à l’EuroBasket 2025 “sauf blessure”.

Tout cela semble désormais utopique.

Sans vouloir spéculer sur la durée de l’absence de Wemby, les premiers retours parlent de six mois d’arrêt pour traiter ce problème de caillot sanguin à l’épaule (avec un traitement à base d’anticoagulants), ce qui nous emmène jusqu’à fin août. Fin août, c’est justement le moment où l’EuroBasket va démarrer, autant dire que c’est presque mission impossible pour Victor de revenir à temps (surtout qu’il y a la prépa avant).

Même dans le cas où Wemby parvient à reprendre le basket plus rapidement que prévu (avant six mois), il aura forcément besoin de temps pour retrouver sa condition physique et ses repères. Disputer une compétition de très haut niveau comme l’EuroBasket après un arrêt prolongé, ce n’est pas vraiment le bon plan si vous voulez notre avis. Et quelque chose nous dit que la franchise NBA de Victor – les Spurs – pensent la même chose.

Théoriquement, une équipe NBA ne peut pas empêcher un joueur de participer à une grande compétition internationale si ce dernier en a l’envie. Mais connaissant l’importance de Wembanyama pour les Spurs, la relation de confiance qui existe entre Victor et la franchise texane, et la nature très sérieuse de sa blessure, on voit mal comment les deux camps pourraient s’accorder sur une participation de Wemby à l’EuroBasket 2025. Les Spurs préféreront sans doute une reprise en douceur et progressive lors du camp d’entraînement puis la pré-saison NBA.

L’Équipe de France, qui a déjà pris contact avec l’entourage du joueur et le staff médical des Spurs, adresse tout son soutien à Victor Wembanyama, forfait pour la fin de saison NBA, et lui souhaite un prompt rétablissement en espérant le revoir rapidement et en pleine santé sur… pic.twitter.com/KSj38RWPZn

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 20, 2025

Rien n’est évidemment officiel pour l’instant et l’avenir nous apportera les réponses en temps voulu. Pour le manager de l’Équipe de France Boris Diaw, c’est trop tôt pour s’interroger sur la participation ou le forfait de Wemby. Alors que les Bleus veulent valider leur qualification pour l’EuroBasket ce soir à Zadar, c’est l’état de santé de Victor qui passe avant tout.

“Ce n’est absolument pas l’heure de se projeter sur ce genre de question”, a déclaré Boris Diaw via L’Équipe. “J’espère surtout qu’il va bien. Ce n’est jamais facile d’être blessé pour une longue période, de rater beaucoup de matchs. J’imagine que c’est dur pour lui, je sais à quel point il aime jouer. Être éloigné des parquets aussi longtemps… je peux tout à fait croire que ça va être compliqué à vivre pour lui.”

Il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent à chaud, sur le court comme le long terme : l’Euro c’est foutu ? Le DPOY s’envole ? C’est quoi la suite pour lui et les Spurs ?….

Mais le plus important, c’est avant tout la santé de Victor.

Remets-toi bien @wemby 🙏🙏 pic.twitter.com/Fq0f8MhS97

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025