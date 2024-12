Participant à sa première grande compétition chez les Bleus lors des JO de Paris 2024, Victor Wembanyama a bien l’intention de porter la tunique de l’Équipe de France le plus possible.

Dans quelques mois, du 27 août au 14 septembre 2025, aura lieu la 42e édition de l’EuroBasket. La France, finaliste de la compétition en 2022, sera évidemment remplie d’ambition, surtout si Victor Wembanyama répond présent.

Interrogé par Maxime Aubin de L’Équipe, Wemby n’a pas formellement annoncé sa présence, mais fait clairement des Bleus l’un de ses principaux objectifs de carrière.

“Je ne connais pas les dates exactes, mais il y a toujours le temps de faire l’Équipe de France. Il faut juste sacrifier un peu de sa préparation physique pour la saison d’après. Donc ouais, c’est clairement mon but de faire l’Équipe de France tous les étés.”

Faire l’Équipe de France tous les étés, cela demande beaucoup de ressources – à la fois physiques et mentales – quand on connaît le rythme effréné de la NBA entre octobre et le printemps. Victor Wembanyama en est conscient, lui qui avait d’abord fait l’impasse sur le Mondial 2023 après la folie entourant sa sélection à la Draft, avant d’enchaîner saison NBA – JO – saison NBA.

Actuellement dans sa deuxième campagne dans la Grande Ligue US, Wemby a connu un petit retard à l’allumage, peut-être un contrecoup des Jeux Olympiques 2024 qu’il considère comme “l’expérience sportive la plus intense” de sa vie. Mais Victor a depuis retrouvé toutes ses couleurs malgré une récente blessure au dos, et compte bien allier performances XXL avec les Spurs et succès en Équipe de France.

Interrogé à la sortie de l’entraînement des Spurs, l’intérieur français Victor Wembanyama est revenu sur ses douleurs persistantes au dos, avant d’évoquer l’équipe de France avec qui il espère participer au Championnat d’Europe l’été prochain https://t.co/ziaHrxp4DX pic.twitter.com/4bwWi28qyv

L’avenir des Bleus dépend évidemment en grande partie de Victor Wembanyama, qui aura pour objectif d’apporter un deuxième titre (après l’Euro 2013) à la France dans les années à venir.

L’EuroBasket 2025, la Coupe du Monde 2027 et surtout les JO 2028 à Los Angeles seront les grandes échéances de l’EDF désormais menée par Frédéric Fauthoux.

