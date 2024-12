Soufflant le chaud et le froid durant les premières semaines de la saison, le Miami Heat reste sur une série de quatre victoires de suite (et huit en onze matchs). Une série convaincante qui a permis aux hommes d’Erik Spoelstra d’intégrer le Top 5 de la Conférence Est. Analyse.

Les quatre derniers matchs de Miami :

victoire vs Lakers : 134-93

victoire vs Suns : 121-111

victoire vs Cavaliers : 122-113

victoire vs Raptors : 114-104

Un nouveau cinq de départ qui cartonne

Question du jour : quel est le point commun entre les quatre victoires de Miami ?

Réponse : le cinq majeur.

Pour le match face aux Lakers le 4 décembre dernier, Erik Spoelstra a changé son lineup pour aligner Bam Adebayo, Jimmy Butler, Tyler Herro, Haywood Highsmith et Duncan Robinson. C’est le cinq que Coach Spo avait déjà aligné durant la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et les résultats sont sans appel :

Bilan de 8 victoires – 2 défaites lors des dix matchs avec ce cinq de départ

Rating offensif (132 minutes ensemble) : 122,9 points pour 100 possessions

Rating défensif (132 minutes ensemble) : 106,4 points pour 100 possessions

Net rating : (132 minutes ensemble) : +16,6 points pour 100 possessions

Sous l’impulsion de ce cinq de départ, le Heat flirte désormais avec le Top 10 de la NBA à l’efficacité offensive (9e) ET défensive (11e) sur l’ensemble de la saison.

Miami Heat are now 8-2 with this starting lineup this season.

Best lineup statistically in the entire league. pic.twitter.com/afPC2fwTRg

— 𝙃𝙚𝙖𝙩𝘾𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙚 (@WadexFlash) December 13, 2024

Avant le début de la campagne 2024-25, Spoelstra avait indiqué qu’il voulait associer Herro, Adebayo, Butler et Rozier dans son cinq, avec Nikola Jovic pour compléter le tout. Mais cette combinaison a rapidement montré de grosses limites, et Spo a ainsi décidé de remplacer les deux derniers par Highsmith et Robinson. Cela a permis à Miami de trouver un très bel équilibre des deux côtés du terrain.

Offensivement, Duncan Robinson apporte une dimension que Rozier ne possède pas : menace sans ballon et spacing. Robinson reste l’un des meilleurs shooteurs NBA et sa présence sur le terrain fluidifie le jeu du Heat. Il n’a pas forcément besoin de la balle, il ouvre des espaces et a montré qu’il pouvait – avec le ballon en main – pénétrer et même créer pour les autres grâce notamment à la menace qu’il représente de loin. On a retrouvé aussi sa belle entente avec Bam Adebayo, les deux joueurs se connaissant par cœur à force d’enchaîner les saisons ensemble.

L’entrée de Duncan Robinson dans le cinq pouvait néanmoins poser quelques questions sur le plan défensif, notamment au niveau de l’association avec Tyler Herro sur les extérieurs. Mais l’ajout d’Haywood Highsmith, l’un des spécialistes du Heat en défense, porte ses fruits. Ce dernier est souvent responsabilisé sur les meilleurs attaquants adverses et, cerise sur le gâteau, il trouve la mire à 3-points : 45% de réussite du parking sur 3,6 tentatives par soir lors des 11 derniers matchs. Un vrai 3&D.

“Si vous regardez le noyau dur (Butler, Adebayo, Herro, Robinson) et que vous ajoutez ‘H’ (Highsmith), qui est avec nous depuis l’année post-COVID, ce sont les gars les plus expérimentés de notre programme. Ils comprennent donc exactement ce que nous essayons de faire – même si nous avons fait quelques ajustements – ils savent quels sont nos principes fondamentaux. Ce sont eux qui ont le plus d’expérience dans les différentes combinaisons. C’est important. La Ligue change tellement en ce moment. Ce noyau a probablement autant d’expérience que n’importe qui en dehors de Boston.” – Erik Spoelstra sur son cinq, via The Athletic

Globalement, cela donne un cinq majeur qui tourne très bien. Tyler Herro a pris les clés de l’attaque et représente la première menace offensive à travers sa capacité à scorer et créer pour ses copains (on en reparle juste en dessous). Bam Adebayo reste un pilier défensif ainsi qu’un vrai point d’ancrage en attaque, lui qui reste sur dix matchs de suite à minimum 5 passes décisives pour une moyenne de 6,8 sur la période ! Quant à Jimmy Butler, les rumeurs actuelles ne doivent pas faire oublier sa polyvalence et l’efficacité de son jeu (20,5 points, 5,8 rebonds, 4,6 passes sur les dix derniers matchs, 61% au tir).

À tout ça, il faut ajouter la contribution du banc. Terry Rozier a enfilé le costume de sixième homme, Kevin Love est toujours là, Dru Smith rappelle à tout le monde qu’il existe, et Jaime Jaquez Jr. reste précieux. Même Nikola Jovic, récemment sorti de la rotation, a fait la diff’ hier face aux Raptors (14 points en 24 minutes).

Tyler Herro en mode All-Star

Cette puissance collective du Heat ne peut pas s’expliquer sans mentionner le niveau de jeu actuel de Tyler Herro.

Il avait déjà bien commencé la saison, mais là il se construit carrément un gros dossier pour une première participation au All-Star Game en février prochain. Les stats du bonhomme sur le mois ? 24,9 points, 5,4 rebonds, 4,9 passes et 0,9 interception de moyenne, à 47,8% au tir dont 41,6% du parking. Comme un symbole, Herro a été élu meilleur joueur de la semaine à l’Est lundi dernier, et est actuellement le deuxième shooteur à 3-points le plus prolifique de toute la NBA (96 tirs primés sur la saison, juste derrière Anthony Edwards à 103).

À travers sa capacité à planter de loin, mais aussi à pénétrer vers le cercle et à attirer les défenses sur lui pour offrir des shoots ouverts à ses coéquipiers, Tyler Herro est au centre de l’écosystème du Heat en attaque. Malgré tout son talent, il a pris une dimension qu’on n’imaginait pas forcément avant le début de la saison. Et ça, ça change la vie à Miami.

“Tyler a la capacité d’être un playmaker, il a beaucoup progressé dans cet aspect ces deux dernières années. Il rend notre attaque cohérente, il lit bien les défenses, il représente une vraie menace. Les équipes doivent mettre en place des schémas défensifs face à lui. Quand vous jouez à un tel niveau, cela aide forcément votre attaque, que ce soit à travers le shooting ou sans ballon, les défenses réagissent forcément à ce que vous faites.” – Erik Spoelstra sur Tyler Herro

Tyler Herro hit SEVEN STRAIGHT THREES in the 3Q 💦

Scored 21 PTS in 5:28 🤯 pic.twitter.com/G5z6N7iBgs

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2024

Le Heat de retour parmi les cadors de l’Est ?

Finaliste NBA en 2023, mais abonné au ventre mou de l’Est depuis (défaite au premier tour des Playoffs l’an passé), le Heat peut-il retrouver les hauteurs de sa conférence avec ce nouvel équilibre ?

L’avenir nous apportera des réponses mais ce qui est certain, c’est que Miami devra éviter les blessures et absences qui ont tant forcé Erik Spoelstra à changer ses lineups l’an passé. Le Heat a trouvé une recette qui marche, faut que ça dure maintenant ! On peut s’attendre à voir les futurs adversaires de Miami s’adapter aux nouvelles combinaisons de Spo, mais on sait que ce dernier a plus d’un tour dans son sac. C’est pour cela que les prochains matchs du Heat seront hyper intéressants à suivre.

En cette fin d’année, Miami croisera notamment la route d’Oklahoma City, Orlando, Atlanta et Houston. De vrais tests pour ce Heat new-look (et on ne parle pas des cheveux de Jimmy Butler) !