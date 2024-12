Luka Doncic et Tyler Herro élus joueurs de la semaine en NBA

Comme chaque lundi, la NBA vient de récompenser deux joueurs – un dans chaque conférence – pour leurs performances de la semaine passée. Les deux joueurs en question : Luka Doncic et Tyler Herro.

Absent pendant plusieurs matchs fin novembre, Luka Doncic a vu que ses Mavericks pouvaient gagner sans lui. Depuis son retour ? Dallas est toujours invaincu et Luka joue comme un MVP : 29,3 points, 11,7 rebonds, 8,3 passes (46% au tir, 44% à 3-points), ce sont les moyennes du Slovène sur la semaine, lui qui a lâché deux triple-doubles au passage. Dallas a tapé Memphis, Washington et Toronto pour prendre place dans le Top 4 de l’Ouest.

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and Miami Heat guard Tyler Herro have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 7 of the 2024-25 season (Dec. 2-8). pic.twitter.com/nbuNbSbZ1x

— NBA Communications (@NBAPR) December 9, 2024

Dans l’autre conférence, c’est Tyler Herro qui rafle la mise. L’arrière du Heat cartonne en ce moment avec des stats de 25,3 points, 6 rebonds et 5,5 passes sur la semaine. Sous son impulsion, c’est toute l’équipe de Miami qui a trouvé son rythme de croisière avec trois victoires consécutives face aux Lakers, aux Suns et surtout les Cavs dimanche soir (34 points pour Herro). Tyler et ses copains sont désormais dans le Top 5 de l’Est !

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Anthony Edwards (MIN), Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams (OKC), Nikola Jokic (DEN) et Domantas Sabonis (SAC)

Est : Giannis Antetokounmpo (MIL), Jaylen Brown (BOS), Paul George et Tyrese Maxey (PHI), Brandon Miller (CHA), Evan Mobley (CLE) et Nikola Vucevic (CHI)

Source texte : NBA