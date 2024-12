Alors que les Rockets ont pris place dans le Top 4 de l’Ouest cette saison, Alperen Sengun poursuit sa progression individuelle des deux côtés du terrain. Son coach Ime Udoka a été interrogé sur l’évolution de son pivot turc, et les conseils qu’il a pu lui donner. Spoiler : pas de langue de bois.

Ime Udoka est un coach au style bien spécifique. Il aime la défense, il aime l’impact physique, il aime avoir des durs à cuire, et n’est pas du genre à prendre des pincettes avec ses joueurs.

La preuve avec cette réponse quand l’entraîneur des Rockets a été interrogé sur l’évolution d’Alperen Sengun.

“Je lui ai dit qu’il devait continuer d’être une présence physique des deux côtés du terrain” a déclaré Udoka via Locked On Rockets. “Je veux qu’il prenne les contacts, sans forcément chercher à obtenir les fautes. […] Certains soirs, il doit scorer, d’autres soirs, il doit faciliter le jeu. Il doit être capable de faire les deux. Mais pour moi, le plus important avec lui, et je lui dis : ‘Ne laisse pas ton côté européen ressortir. Joue malgré les contacts. Arrête de pleurer’.”

Techniquement très fort, excellent passeur et très polyvalent pour un pivot, Alperen Sengun n’est pas surnommé “Baby Jokic” pour rien. Mais aux yeux d’Ime Udoka, le bonhomme ne pourra maximiser son potentiel que si son impact physique accompagne ses superbes skills.

Cette saison, le pivot turc des Rockets voit sa production statistique baisser au scoring (18,5 points contre 21 l’an passé), mais il réalise sa meilleure campagne au rebond et en défense, deux secteurs où Houston excelle et qui ont permis aux Fusées de véritablement décoller. Comme un symbole : Sengun a récemment été récompensé d’un titre de meilleur joueur de la semaine.

Alperen Şengün ranks in the top 15 in NBA efficiency rating.

— Alperen Şengün Stats (@SengunStats) December 9, 2024

Durant tout l’été, Alperen Sengun a bossé sa condition physique notamment pour gagner en impact à l’intérieur. Aujourd’hui, il est l’une des premières raisons qui expliquent le très bon début de saison de Houston (16 victoires – 8 défaites). Et on imagine qu’Ime Udoka apprécie beaucoup de voir son pivot avec un côté un peu plus nasty.

Source texte : Locked On Rockets