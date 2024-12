Il manquait encore une interview pour féliciter l’ensemble des cadors de novembre en TrashTalk Fantasy League. Après les champions de Division 1 AdrenAllIn et le joueur du mois Fabiano22, place à UKnicks, meilleure équipe de TTFL du mois.

Salut la team UKnicks. Félicitations, vous êtes la meilleure équipe de TTFL du mois de novembre. Vos premières impressions ?

On est évidemment tous ravi de cette récompense et de voir tout notre investissement payé.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

Nous sommes un noyau dur de six joueurs où on joue tous à la TTFL depuis 2018 environ. On a eu plusieurs changements depuis 2-3 ans et notamment cette année avec trois nouvelles recrues. Notre première saison on termine 171e. En 2021-2022 on termine 6e (2e après les disqualifications). L’année suivante on finit 25e et l’année dernière 156e. On voit que le fonctionnement All-In n’est pas une valeur sur. Notre classement final a beaucoup varié.

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

L’équipe a été créé en 2020, on était curieux de jouer en mode All-In. En fait d’arme, avant l’arrivée du X2, on a fait 945 points avec Lillard l’année dernière. Et cette saison le X2 sur Giannis qui nous a rapporté plus de 1300 points.

Avec cette prestation, vous êtes également en tête de la TTFL sur l’ensemble de la saison, ce qui est assez logique. L’objectif est d’aller chercher le titre ?

Chaque année, dès le début de saison notre objectif est d’aller chercher le titre de saison régulière.

Vous avez aussi été promus en Division 4 en dominant la Division 5 sur ce mois de novembre. Monter jusqu’en Division 1 et la remporter fait partie de vos objectifs ? Ou alors c’est secondaire ?

Honnêtement le classement de division est secondaire même si c’est sympa de le suivre quotidiennement . On se dit que si on maintient ce rythme au classement général on devrait logiquement être bien placé dans les divisions pour monter vers la D1 car tout est lié.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

Clairement le X2 sur Giannis qui nous a rapporté 1311 points (69 points pour Giannis, 9 joueurs qui ont utilisé leur bonus x2). Après on a surtout bien optimisé “les premiums” où l’on va chercher 50 points ou plus sur ces joueurs (on prend le meilleur score de Wemby à 71 par exemple). Sur des nuits plus compliqué en terme de choix on a su assuré sur des picks “safe” qui ne vont pas chercher le best pick mais qui assure un score correct.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

On a pris un 0 avec Zion annoncé Out trop tard. En All-In ça fait mal du coup. On a été seulement une fois en dessous de 20 points et 3 fois en dessous de 30 points. On a eu Jokic a 34 points qui pour lui reste un peu une carotte. A part ça, ça a été un excellent mois.

Pouvez-vous nous expliquer un peu votre stratégie ?

On a réparti les 10 membres de l’équipe en 5 binômes. Chaque binôme propose chaque soir pendant 3 picks d’affilée un vote entre 5 joueurs maximum. Tous les membres votent pour le choix du soir. Si jamais il y a une égalité, le binôme en charge du pick tranche. Une fois le pick choisit, on met en place un sondage que chaque joueur doit valider une fois son pick mis dans son deck. Cela permet de vérifier si tout le monde a bien mis le pick. Si ce n’est pas le cas on peut facilement relancer les joueurs concernés. Le mode All-In peut vite entraîner une lassitude comme l’on met tous le même pick et avec ce système cela permet que chacun ait son mot à dire et se sente impliqué Cette organisation permet d’éviter au maximum les no picks et c’est très important d’en avoir le moins possible. Enfin, notre stratégie c’est aussi l’implication et l’analyse de chacun. On est à l’écoute des uns et des autres et on se remet en question tous ensemble tout en respectant les avis et analyses de chacun.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Afin d’aider un peu les autres équipes on va donner l’un de nos secrets : tous nos picks sont choisis dans la liste des joueurs exotic. N’hésitez pas à faire comme nous. Bon courage à vous on n’a pas prévu de laisser notre place. Comme dirais Liam Neeson dans Taken : “Bon Chance”. Merci pour le petit coup de projecteur sur notre équipe et un grand merci à toute l’équipe TrashTalk pour le temps passé à créer et améliorer ce jeu qui nous fais vibrer toutes les nuits et tous les matins.

Merci à vous et bonne continuation, on vient vite vous détrôner avec l’équipe TrashTalk (c’est faux).