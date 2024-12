Vince Carter et Tracy McGrady deviennent actionnaires des Buffalo Bills (NFL)

Cousins éloignés, anciens coéquipiers aux Raptors et tous les deux Hall of Famers, Vince Carter et Tracy McGrady se retrouvent pour investir dans un projet commun : celui de la franchise NFL des Buffalo Bills.

Les Buffalo Bills appartiennent à Terry Pegula, mais ce dernier a décidé d’ouvrir le groupe de propriétaires pour y ajouter dix nouveaux membres. Parmi eux ? Vince Carter et Tracy McGrady.

Selon Adam Schefter d’ESPN, le Woj de la NFL, Vinsanity et T-Mac font en effet partie des nouveaux actionnaires de la franchise de football américain basée à Buffalo, et deviennent ainsi propriétaires minoritaires de cette dernière.

For the first time in their franchise history, the Bills added 10 limited partners to their ownership group. pic.twitter.com/cftCI8ejLt

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 11, 2024

En septembre dernier, on avait aperçu Carter et McGrady dans le stade des Bills, ceci expliquant cela. On rappelle aussi que Buffalo n’est situé qu’à 150 kilomètres de Toronto, la ville où VC et T-Mac ont évolué ensemble à la fin des années 1990. On ne sait pas si cela représente l’une des raisons de leur investissement, mais en tout cas le duo s’associe avec l’une des franchises NFL les plus performantes du moment.

Sous l’impulsion notamment du quarterback Josh Allen, les Buffalo Bills restent sur cinq participations consécutives aux Playoffs, et rêvent de détrôner les Chiefs de Patrick Mahomes pour remporter le Super Bowl.

Source texte : ESPN

T-Mac and Vinsanity. #JAXvsBUF | #BillsMafia pic.twitter.com/RMm5XifNAK

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) September 23, 2024