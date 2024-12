Lancée cette saison, la compétition mensuelle des Divisions en TrashTalk Fantasy League a rendu son premier verdict. Pour cette édition inaugurale, les champions de D1 sont les membres de AdrenAllIn, des habitués des palmarès TTFL. Nouvelle rencontre avec eux après celles pour leurs titres d’équipe du mois de décembre 2023 et février 2024.

Salut AdrenAllin ! Comment ça va ? Neuf mois depuis votre dernier trophée en TTFL, on ne vous a pas trop manqué ?

En pleine forme !!! On aurait préféré une interview mi juin après les Playoffs, mais notre niveau ne l’a pas permis, du coup le manque était là.

Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous rappeler rapidement qui vous êtes ainsi que votre palmarès ?

Des gens ne nous connaissent pas encore ? On est un groupe de 10 joueurs TTFL désirant s’essayer au “mode” all-in depuis 2020, avec quelques succès, notamment le titre de TTFLIGUE1 en 2022, une première pour une team all-in. Cet été nous avons recruté deux nouveaux joueurs suite à deux départs, jouer en all-in était une première pour eux, et ils s’y plaisent bien.

On voit que vous avez l’habitude de jouer le haut du tableau et de gagner des trophées. Vous n’en avez pas marre alors que de notre côté on se creuse la tête pour avoir plus de trophées et donc plus d’équipes et personnes à mettre en avant ?

On ne se lasse jamais du succès, prévoyez des interview sur les derniers de Division 1 la prochaine fois 😉

Il y a du beau monde en Division 1, avec les 32 meilleures équipes de la saison dernière réunies en novembre. Vous visiez le titre mensuel d’entrée pour envoyer un message ? Ou alors cette compétition est secondaire, vous visez plus haut ?

C’était pas forcément un objectif en début de mois, l’objectif principal reste le même chaque saison, LE TITRE EN TTFLIGUE1, surtout qu’on était très mal parti avec un all-in Zion qui n’avait pas envie de jouer, mais quand on a pris la tête quelques jours plus tard grâce à Giannis à 1760 (merci le bonus), on a regardé plus attentivement le classement.

La saison dernière on avait pu échanger en janvier puis en mars. On se donne rendez-vous quand pour la prochaine interview ? Dans trois mois, pour le trophée de meilleure équipe de la saison régulière ou pour la victoire en Playoffs de Ligue 1 ?

On espère le plus tôt possible, mais la concurrence est forte avec de nouvelles teams qui jouent les premiers rôles notamment Callineastwood et Cursed Corsairs. Le plus important sera d’avoir la dernière interview en fin de Playoffs.

Comme toujours, le traditionnel petit mot de la fin pour vos adversaires ?

Pour finir, on a une pensée émue pour nos rivaux d’AllInCrew qui descendent en D2, on leur souhaite de vite remonter (faux). Et on espère que t’en auras encore plus marre de nous fin décembre.

On vous souhaite le meilleur, mais méfiez-vous, on revient en forme pour vous bottez les fesses (c’est faux). Bonne continuation.

Merci à toi, et à bientôt !