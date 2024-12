Héros de la victoire des Hawks face aux Lakers cette nuit (134-132 après prolongation), Trae Young a dépoussiéré les livres d’histoire avec sa performance exceptionnelle.

31 points marqués.

20 passes décisives distribuées.

5 tirs à 3-points réussis.

C’est déjà très difficile de réaliser l’une des trois prouesses statistiques énoncées ci-dessus. C’est quasiment impossible de combiner les trois dans une même rencontre. Mais Trae Young l’a fait, cette nuit dans le match complètement fou face aux Lakers. De quoi écrire son nom dans les livres d’histoire des Hawks mais aussi de la NBA.

Trae Young is the first player in NBA history to have a game with:

30+ PTS

20+ AST

5+ 3PM

❄️❄️❄️ pic.twitter.com/HeDrUnfxKx

— StatMamba (@StatMamba) December 7, 2024

Cette nuit, Trae Young est devenu le :

1er joueur de l’histoire NBA à compiler 30 points, 20 passes et 5 tirs primés dans un match ;

1er joueur de l’histoire des Hawks à compiler 30 points et 20 passes dans un match ;

11e joueur de l’histoire NBA à compiler 30 points et 20 passes dans un match.

Cerise sur le gâteau, Ice Trae a planté le 3-points de la victoire, crucifiant les Lakers dans les dernières secondes.

Une soirée inoubliable, tout simplement.

Serving up dimes and putting the game on ice 🧊

Trae Young (31 PTS, 20 AST, 5 3PM) had an offensive showcase in the @ATLHawks overtime win! pic.twitter.com/G6afKjvkuB

— NBA (@NBA) December 7, 2024

Source stat : StatMamba