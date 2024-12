Joueur du mois en TTFL : Fabiano22, premier lauréat de 2024

Déjà un gros mois de compétition en TTFL, et on continue de faire le tour les premières récompenses en TrashTalk Fantasy League. Après les champions de Division 1 de novembre, c’est au tour du meilleur joueur du mois d’avoir le droit à ses félicitations. petite présentation de Fabiano22, avec ses 1387 points en novembre.

Salut Fabiano22. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de novembre. Tes premières impressions ?

Salut David ! Merci beaucoup, ça fait très plaisir de réussir un mois aussi solide. Waouh, j’étais hyper surpris d’être aussi haut vers mi-novembre et j’ai réussi à continuer de monter jusque tout en haut, c’était fou !

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Fabien, j’ai 32 ans, fan des Lakers et de Kobe (RIP). Mon bilan était beaucoup moins bon que pour le moment… l’an passé j’ai fini 1330e et c’était mon meilleur classement de mémoire. Je ne sais plus depuis combien de temps je joue mais je dirais environ 6 ans.

Je vois que tu joues aussi en équipe, CheaTeam, dans le Top 100 au classement. Tu peux nous parler de cette équipe ?

Bon, depuis ta question nous sommes sortis du Top 100 mais nous avons été 35e au mieux cette saison… c’est pas mal !

C’est une équipe de potes avec des niveaux variés à TTFL (n’est-ce pas Tcheutcheun ?!), le Nikola Jokic du Nord-Pas-de-Calais (coucou Max) et des goûts variés aussi (on doit faire avec la présence d’un supporter lillois mais heureusement nous sommes plusieurs Lensois pour compenser). Chacun choisit son joueur chaque soir, on en discute rapidement mais pas de choix collectif comme dans certaines équipes. On joue pour le fun !

Avec cette prestation, quelles sont tes ambitions sur le reste de la saison ? Tu avais pris la tête du classement, mais depuis les temps sont durs…

Finir le plus haut possible ! C’est sûr que quand on a goûté au haut du classement… On ne veut plus trop redescendre même si je suis passé 20e aujourd’hui (le 05/12) à cause de deux picks catastrophiques (LeBron 4 et Harden -3 – quelle idée de prendre un mec des Clippers…)

Et d’un point de vue collectif, quel est l’objectif de votre équipe ?

C’est une réponse un peu langue de bois mais le plus haut possible également ! Nous sommes montés en division 7 fin novembre, pourquoi pas monter encore d’une ou deux divisions d’ici la fin de saison et finir dans le top 100 par équipe.

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussi ? Tu as participé au festival Giannis ? Et tu as maîtrisé ton bonus x2 ?

LE gros coup que j’ai réalisé c’est Fox à 88… il m’a fait monter de 180e à 18e de mémoire. Sachant qu’il me restait encore mon x2 à jouer avant la fin du mois ! Je n’ai pas pick Giannis à 105 malheureusement car indisponible pour moi mais Kyrie à 73 c’était sympa aussi ! J’ai joué mon bonus x2 sur Davis le 21 novembre (64 pts x2) et il m’a permis de passer 1er ex aequo donc plutôt maîtrisé.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Honnêtement un mois de rêve car mes 3 picks les plus faibles sont Wagner (26), Morant (27) et KD (28). Aucun autre pick sous les 30. 10 picks à 50 ou plus, 11 entre 40 et 50… C’est plutôt agréable !

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Je n’aurais pas la prétention de donner des conseils car je joue beaucoup au feeling (comme beaucoup de monde je pense). Évitez juste de pick des joueurs des Clippers ou Boston 🙂

Bonne saison à tout le monde et merci pour l’échange !

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On te souhaite le meilleur.