Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Rudy Gobert et les Wolves ont haussé le ton.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Un énorme triple-double à Sacramento, un match à réaction à Phoenix, et deux matchs sur le banc en raison de douleurs au dos. Semaine contrastée pour Wemby.

Spurs @ Kings : 34 points à 11/17 au tir dont 5/9 du parking, 7/9 aux lancers, 14 rebonds, 11 passes, 1 steal et 3 contres en 37 minutes

Spurs @ Suns : 15 points à 6/18 au tir dont 1/9 du parking, 2/2 aux lancers, 13 rebonds, 7 passes, 1 steal et 1 contre en 34 minutes

Spurs vs Bulls : DNP

Spurs vs Kings : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 23,5 points à 47,6% au tir dont 33,7% du parking, 85,9% aux lancers, 10,4 rebonds, 3,8 passes, 1,3 steal et 3,4 contres en 32,5 minutes

WEMBY’S SUNDAY TRIPLE-DOUBLE:

👽 34 PTS (64.7 FG%)

👽 14 REB

👽 11 AST (career high)

👽 3 BLK

👽 5 3PM

Officiel : Victor Wembanyama et Dyson Daniels élus Défenseurs du mois de novembre + octobre en NBA ! 🔥 pic.twitter.com/sLNohmsXdt

Victor Wembanyama en première mi-temps :

0 point (0/7 au tir).

Victor Wembanyama en deuxième mi-temps :

12 points en 4:30 de jeu dans le 3e QT. pic.twitter.com/ItNii5GkUv

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Si Zaccharie Risacher ne score pas entre 10 et 14 points, la ville d’Atlanta explose ? C’est en tout cas une manière un peu crue de dire que Zacch est très (trop ?) constant. Le plus important étant que les Hawks sont à 6 victoires de suite et, ça, c’est une vraie stat qui state.

Hawks vs Pelicans : 13 points à 5/11 au tir dont 1/5 du parking, 2/4 aux lancers, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 24 minutes

Hawks @ Bucks : 12 points à 5/12 au tir dont 2/4 du parking, 5 rebonds en 19 minutes

Hawks vs Lakers : 11 points à 5/11 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,6 points à 41,4% au tir dont 29,1% du parking, 68,3% aux lancers, 3,5 rebonds, 1,3 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 24 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

85,5 points encaissés en moyenne par les Wolves sur les 4 derniers matchs, et on vous laisse imaginer à quel point Rudy Gobert y est pour quelque chose. Ça va beaucoup mieux pour Rudy et les Loups !

Wolves vs Lakers : 17 points à 7/8 au tir et 3/4 aux lancers, 12 rebonds et 1 steal en 32 minutes

Wolves @ Clippers : 8 points à 3/4 au tir et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 7 passes, 5 steals et 1 contre en 29 minutes

Wolves @ Warriors : 17 points à 6/10 au tir et 5/5 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe et 1 steal en 35 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,9 points à 65,4% au tir et 80,3% aux lancers, 11,1 rebonds, 2 passes, 0,7 steal et 1,4 contre en 34,1 minutes

Fast.

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal défend toujours aussi dur mais alors en attaque, que c’est dur. Le jeune arrière est dans le dur depuis une dizaine de matchs, la rançon de la gloire quand on devient le meilleur joueur de son équipe en trois secondes et demi.

Wizards @ Cavs : 6 points à 1/7 au tir dont 0/1 du parking, 4/5 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes et 2 steals en 31 minutes

Wizards vs Mavericks : 4 points à 0/10 au tir dont 0/5 du parking, 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 3 steals en 29 minutes

Wizards vs Nuggets : 6 points à 2/9 au tir dont 0/3 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 5 passes, 4 steals et 3 contres en 40 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 11,8 points à 44,2% au tir dont 27,9% du parking, 77,4% aux lancers, 5,4 rebonds, 2,9 passes, 1,4 steal et 0,6 contre en 34,6 minutes

Tiens tiens tiens… pic.twitter.com/8suH3IHEXJ

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Absent hier à cause de douleurs au dos, Alex a passé une semaine compliquée face à deux top équipes qui l’ont particulièrement ciblé. La rançon de la gloire lorsqu’on est numéro 2 de Draft.

Wizards @ Cavs : 10 points à 4/10 au tir dont 1/4 du parking, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

Wizards vs Mavericks : 11 points à 5/10 au tir dont 1/2 du parking, 8 rebonds, 1 passe et 2 contres en 27 minutes

Wizards vs Nuggets : DNP

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 10,6 points à 38,3% au tir dont 25% du parking, 65,9% aux lancers, 6,3 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 1,9 contre en 26,8 minutes

Je crois qu’Evan Mobley est assez motivé ce soir pour montrer à Alex Sarr qu’il y a du chemin.

J’aimerais tellement qu’on puisse sortir le Spiderman meme un jour entre eux deux, le rêve absolu.

Mais y’a beaucoup de route à faire, je sais même pas si la destination existe mais…

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Le meilleur Français de NBA actuellement. Titulaire jusqu’à nouvel ordre, Guerschon est partout, il fait de tout et il le fait très bien, avec cette envie, cette puissance et ce toucher qui le caractérisent tant. Du grand Yabu.

Sixers @ Hornets : 7 points à 3/10 au tir dont 0/6 du parking, 0/2 aux lancers, 12 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

Sixers vs Magic : 15 points à 6/8 au tir dont 2/4 du parking, 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes et 1 steal en 37 minutes

Sixers vs Magic : 16 points à 5/8 au tir dont 1/3 du parking, 5/9 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 33 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,1 points à 49,4% au tir dont 40,5% du parking, 57,5% aux lancers, 5,8 rebonds, 2 passes, 0,7 steal et 0,5 contre en 25 minutes

HUSTLE DE GUERSCHON

LOB DE MAXEY

JAM DE MARTIN pic.twitter.com/s4Jh6rmIs7

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Bien dommage cette blessure à la cheville en tout début de match face aux Knicks, car Tidjane Salaün était sur une très bonne dynamique. Espérons que la pause imposée ne lui coupera pas trop les jambes.

Hornets vs Sixers : 10 points à 4/10 au tir dont 2/6 du parking, 10 rebonds et 2 steals en 26 minutes

Hornets @ Knicks : 4 points à 1/1 au tir et 2/2 du parking, 1 rebond et 1 steal en 2 minutes

Hornets vs Cavs : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5 points à 32,7% au tir dont 29,4% du parking, 73,7% aux lancers, 4,1 rebonds, 1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 18,8 minutes

Tidjane Salaün vs. Sixers cette nuit :

10 points

10 rebonds

2 interceptions

4/10 au tir (2/6 à 3-points)

Le 1er double-double du rookie français en NBA, malgré la défaite.

Keep going ! 🇫🇷

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Rien à signaler pour Nico, qui se prépare tranquillement pour envoyer une masterclass au play-in tournament.

Clippers vs Nuggets : 3 points à 1/2 du parking, 3 rebonds et 5 passes en 23 minutes

Clippers vs Blazers : 0 point à 0/1 du parking, 4 rebonds, 3 passes et 1 contre en 20 minutes

Clippers vs Wolves : 0 point à 0/1 du parking en 8 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,7 points à 38% au tir dont 37,1% du parking, 75% aux lancers, 2,7 rebonds, 1,5 passe, 0,3 steal et 0,5 contre contre en 17,6 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Rétrogradé dans la hiérarchie des Hornets suite au retour de Nick Richards et Mark Williams, Moussa a fini sa pige de titulaire sous les hourras de la foule. Une des belles histoires de ce début de saison, à voir désormais si Charles Lee lui gardera un spot sur le banc où s’il devra faire, de nouveau, quelques allers-retours en G League

Hornets vs Sixers : 1 rebond en 10 minutes

Hornets @ Knicks : 4 points à 2/3 au tir, 3 rebonds et 1 contre en 16 minutes

Hornets vs Cavs : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,1 points à 55,2% au tir et 33,3% aux lancers, 7,8 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 1 contre en 20 minutes

On a kiffé, Moussa Diabate.

Retour de Mark Williams et Nick Richards incessamment sous peu, je sais pas comment les Hornets vont jouer sur leur rotation pivot mais quel kif on a pris à regarder Moussa sur ce début de saison NBA.

Une des très belles histoires tricolores ❤️🇫🇷

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Toujours aussi compliqué pour Rayan, dans une équipe qui s’apprête à vivre une nouvelle très, très longue saison.

Blazers vs Mavericks : 3 points à 1/1 du parking en 3 minutes

Blazers @ Clippers : 3 points à 1/3 du parking et 0/2 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes en 14 minutes

Blazers vs Jazz : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 2 passes en 16 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,6 points à 42,9% au tir dont 31% du parking, 66,7% aux lancers, 1,7 rebond, 0,5 passe, 0,4 steal et 0,1 contre en 11,1 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours blessé à la main, on attend son retour sous le sapin, plutôt en NBA qu’en G League si possible même si ça n’est pas gagné.

Thunder @ Rockets : DNP

Thunder vs Jazz : DNP

Thunder @ Raptors : DNP

Thunder @ Pelicans : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,5 points à 33,9% au tir dont 25% du parking, 63,6% aux lancers, 2,6 rebonds, 0,8 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 11,6 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : –

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Lui y est allé y faire un tour, en G League, et ça ne fait pas de mal de se décrasser un peu. Pacôme devrait y faire pas mal d’allées et venues cette saison, faut apprendre !

Knicks vs Pelicans : DNP

Knicks vs Magic : 1 passe en 3 minutes

Knicks vs Hornets : DNP

Knicks vs Pistons : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 33,3% au tir dont 41,7% du parking, 100% aux lancers, 1,2 rebond, 0,5 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 7 minutes

Westchester Knicks vs Captal City Go-Go : 12 points à 4/13 au tir dont 2/6 du parking, 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes, 4 steals et 1 contre en 31 minutes

Westchester Knicks @ Raptors 905 : 16 points à 7/13 au tir dont 1/6 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 30 minutes

Pacome Dadiet off the bench in Westchester:

12 points

4-13 FG

2-6 three

6 rebounds

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14 points, 5,5 rebonds et 3 passes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Sidy est dans le dur, tant en NBA – c’est un euphémisme, qu’en G League où il a réussi à se trouer hier. Dure, très dure saison pour l’arrière des Spurs.

Spurs @ Kings : DNP

Spurs @ Suns : DNP

Spurs vs Bulls : 0 point à 0/1 du parking en 2 minutes

Spurs vs Kings : 0 point à 0/1 au tir et 0/2 aux lancers, 2 rebonds en 4 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,5 point à 28,6% au tir dont 50% du parking, 0% aux lancers, 0,8 rebond et 0,5 passe en 3 minutes

Austin Spurs vs Memphis Hustle : 7 points à 1/8 au tir dont 1/5 du parking, 4/6 aux lancers, 7 rebonds et 4 passes en 32 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 16 points, 5 rebonds et 4,5 passes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Il a eu droit à du vrai temps de jeu cette semaine ! Les Lakers sont un peu nuls mais Armel saisit sa chance quand on lui donne, et il a même pu bénéficier d’un caviar du roi face aux Wolves. La grande vie.

Lakers @ Jazz : 0 point à 0/2 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 11 minutes

Lakers @ Wolves : 4 points à 2/4 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds, 1 steal et 1 contre en 15 minutes

Lakers @ Heat : 4 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking, 2/5 aux lancers, 5 rebonds, 1 steal et 1 contre en 13 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,4 point à 25% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 2 rebonds, 0,1 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 7,7 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 16,8 points, 10,6 rebonds et 1,8 passe

Killian Hayes (Long Island Nets)

Long Island Nets vs Delaware Blue Coats : 10 points à 4/13 au tir dont 0/6 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 11 passes et 4 steals en 38 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 13,2 points, 4,8 rebonds et 6,7 passes