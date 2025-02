Chris Paul est devenu cette nuit le n°2 all-time aux interceptions

Cette nuit face aux Suns, Chris Paul a gravi une marche de plus dans l’escalier incroyable que représente sa carrière NBA. le voilà désormais deuxième meilleur intercepteur all-time de la Grande Ligue !

Ça ne redonnera probablement pas le sourire tout de suite aux fans des Spurs, encore groggy de la nouvelle de la veille concernant l’Alien Victor Wembanyama, mais l’info est suffisamment folle pour qu’on en gratte quelques lignes : Chris Paul a dépassé cette nuit Jason Kidd et est désormais le deuxième plus grand intercepteur de toute l’histoire de la NBA !

The 2,685th steal of Chris Paul’s brilliant career…

Moving him into SECOND all-time in steals! 👏 pic.twitter.com/1DLEFOTGdf

— NBA (@NBA) February 21, 2025



La longévité de CP3 n’a d’égal que sa fragilité une fois les Playoffs venus, le taulier John Stockton est intouchable, mais la finalité de l’info reste l’importance de souligner la fabuleuse carrière du meneur des Spurs, également deuxième all-time au classement des meilleurs passeurs, devant qui vous savez et derrière… qui vous savez.

Objectif désormais pour le Point God, continuer à transmettre son savoir, son expérience, son vice, en espérant aller toper une bague pour mettre fin à l’une des plus belles carrières de toute l’histoire de la NBA.