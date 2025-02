Ce soir à 20h, la France aura la possibilité de valider officiellement son ticket pour l’Euro 2025. Mais pour cela, il faudra l’emporter face à la Croatie, dans une ambiance qui s’annonce absolument épique.

Il y a 25 ans, Tony Parker, Boris Diaw et autres Ronny Turiaf devenaient champions d’Europe Junior à Zadar, dans la vieillotte salle Jazine, temple désuet du basket croate. Environ 300 mois plus tard, tout ce beau monde coule une retraite paisible et la salle Jazine… va voir ses lumières se rallumer – ou pas – ce soir, à l’occasion du match de la dernière chance pour la Croatie.

Pourquoi “dernière chance” ? Car en cas de défaite, la Croatie, bastion historique du basket européen, raterait le premier Euro de son histoire…

Pour cela, la Fédé croate a donc décidé de recevoir la France, vice-championne olympique, dans mythique mais poussiéreuse salle. Pour pousser les Bleus du néo-sélectionneur Freddy Fauthoux dans leurs derniers retranchements, pour leur faire vivre la pire soirée de leur vie. Simple, basique, à l’ancienne. Des Bleus qui ont pour leur part le droit à l’erreur mais qui s’en passeraient bien, histoire de s’enlever un chouïa de pression pour le dernier match la semaine prochaine face à la Bosnie, même s’il faudrait un drôle (non) de concours de circonstance pour qu’ils ratent la qualif. Mais ne parlons pas de malheur.

Avec quatre victoires en quatre matchs, la France gère pour l’instant parfaitement son parcours et devrait donc, sauf séisme, être de la fête dans quelques mois, même si cela se fera probablement sans Victor Wembanyama, qui souffre d’une thrombose veineuse et qui devra observer une très longue période de repos.

Le groupe pour les deux derniers matchs : Andrew Albicy, Théo Maledon, Matthew Strazel, Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Adam Mokoka, Amine Noua, Neal Sako, Petr Cornelie, Yoan Makoundou, Bodian Massa

Lieu du bourbier, Zadar, et si vous préférez rester en pyjama ce sera sur DAZN à 20h. Allez messieurs, l’inspiration est à trouver 25 ans en arrière.