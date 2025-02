Amateurs de basket 3×3, nous avons le plaisir de vous annoncer que la saison est sur le point de reprendre. Premier gros rendez-vous ? Du 14 au 16 mars à Bangkok, pour la première édition de la Champions Cup, avec du Bleu(e) partout !

Après le rassemblement des filles il y a deux semaines, ce sont ces messieurs qui sont actuellement regroupés pour bosser les bases de cette nouvelle saison de basket 3×3. Bon courage pour faire aussi bien qu’en 2024 (médaille d’argent aux Jeux pour les gars, médaille d’argent à la Coupe d’Europe et victoire finale aux Women Series pour les filles et énorme saison de 3×3 Paris sur le World Tour)… mais l’espoir fait vivre alors allons-y gaiement.

Premier stop de la saison : la Champions Cup, nouvelle compétition, qui rassemblera les champions de chaque continent ainsi que les nations les mieux classées au ranking, c’est d’ailleurs par ce biais que nos deux Équipes de France ont gagné le droit de se rendre en Thaïlande pour se taper avec le gratin. Le tirage au sort a eu lieu hier, deux poules de quatre, et les Bleues et Bleus auront évidemment toutes leurs chances.

Chez les filles, la France sera opposée à l’Espagne et sa médaille d’or olympique, à l’Australie et à la Thaïlande, plus faible sur le papier. Pour les gars il faudra se coltiner les États-Unis, l’Australie (logiquement moins solide chez les mecs que chez les filles) et également le pays hôte, qui a on va pas se le cacher une bonne tête de dernier de la poule. Pour se qualifier pour les demi il faudra terminer dans les deux premières places pour affronter l’un de deux premiers de l’autre poule (Serbie, Pays-Bas, Autriche et Madagascar chez les gars, Allemagne, Canada, Chine et Madagascar chez les filles)

On rappelle l’adage : en 3×3 tout le monde peut taper tout le monde, même si depuis quelques années le passeport français vous donne quand même un avantage certain. Rendez-vous dans trois semaines pour le grand départ !