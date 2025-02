Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La quatrième édition de la saison avait justement lieu ce lundi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son hoodie TrashTalk. C’est parti !

Comme à chaque fois, il y avait des carottes autour desquelles slalomer pour éviter un réveil désagréable. Joel Embiid est toujours absent, tout comme Cam Thomas, Norman Powell ou encore Chet Holmgren. Les Wolves devaient aussi faire sans Rudy Gobert ni Julius Randle alors que Lauri Markkanen et John Collins manquaient au Jazz. Après son coup de chaud à San Francisco au concours de tirs à 3-points, Tyler Herro a climatisé 8,6% des joueurs de TTFL avec 1 seul petit point au compteur. Luguentz Dort (-1) est même passé dans le négatif pour faire honneur aux températures hivernales qui sévissent dehors. Il ne fallait pas non plus miser sur James Harden (14), Tyrese Maxey (15) ou Trae Young (15) pour ne pas tirer la tronche au réveil. Pas plus que Bam Adebayo (17) qui vit décidément une saison compliquée. Enfin, les 8,7% de joueurs qui avaient sélectionné Domantas Sabonis (18) ne devaient pas avoir le coeur à appuyer sur le gros bouton rouge de “light the beam” ce matin.

Il y avait quand même des bons spots à trouver pour les joueurs les plus inspirés. Tyler Haliburton (40) a fait le boulot contre les Nuggets même si Nikola Jokic (50) est toujours une valeur mieux cotée en NBA et en TTFL. Cade Cunningham (47) a continué sa saison de All-Star face aux Clippers et pour les Wolves il fallait pour une fois faire confiance à Jaden McDaniels (53) pour scorer des points. Mais cette nuit, un trio s’est détaché du reste. On commence avec Josh Giddey (59) qui revit depuis le trade de Zach LaVine à Sacramento. Justement, ce dernier aussi s’est fait plaisir sous ses nouvelles couleurs avec 66 points TTFL à des pourcentages insolents.

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait simplement penser MVP Ranking. Malgré la défaite en prolongation et un choke monumental de la part du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a noirci la feuille avec 67 points TTFL. Le Canadien était déjà best pick lors de l’édition précédente, et ça devrait être un vrai argument dans la course au trophée de meilleur joueur de la saison. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont senti la canicule canadienne arriver. Vous étiez 313 devins à miser sur SGA !

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE FÉVRIER 2025

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec leur hoodie du Shop TrashTalk. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 petits chanceux pour qui vont pouvoir finir l’hiver bien au chaud et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

hxlloway6 UUExcel Zou05

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot. Merci d’y répondre sous 30 jours maximum.

