Pour ce deuxième match des Finales de Conférence entre le Thunder et les Wolves… peu de suspense, ça peut pas être la fête tous les jours. OKC a jaugé les Wolves en première mi-temps puis a déroulé en sortie de vestiaires, ça fait 2-0 et on souhaite bon courage à Minnesota pour la suite.

Le Thunder s’est échauffé face aux Grizzlies, c’était peut-être même “trop” facile, un peu piégeux car en demi-finale de Conférences les vieux grognards de Denver ont bien failli cueillir directement les jeunes pousses d’OKC sur l’arbre. Pour cette Finale de Conférence, par contre, les joueurs de Mark Daigneault semblent parfaitement dans les temps et c’est plutôt mauvais signe pour les Wolves…

Une soirée qui avait commencé par un double évènement. 1) Shai Gilgeous-Alexander qui reçoit le trophée de MVP des mains d’Adam Silver et 2) Luguentz Dort qui régale Chris Paul en éclatant le nez de Scott Foster.

Sur le terrain ? Un premier quart-temps équilibré avec un duo SGA / Jalen Williams saignant d’un côté, et un Anthony Edwards offensif de l’autre.

La première mi-temps est engagée et on remarque notamment que Ant a un peu plus de libertés qu’au Game 1, et que les shooteurs de Minnesota n’ont pas bu de Suze avant le match cette fois-ci. Malgré tout le Thunder fait la course en tête, de peu mais de manière contrôlée, ça sent pas bon pour les Loups et ça se vérifiera d’ailleurs dès le retour des vestiaires…

+8 à la mi-temps, +22 douze minutes plus tard. La foudre a frappé, comme lors du Game 1. Shai Gilgeous-Alexander intenable au doux son des chants MVP, Chet Holmgren qui lâche un de ses meilleurs matchs des Playoffs, et très vite les Loups deviennent Agneaux devant tant de férocité adverse. Jaden McDaniels raffute salement SGA, les shooteurs de Minny sont de nouveau enrhumés, et le MVP s’en va valider une énième masterclass en terminant son match avec 38 points et 8 passes à 12/21 au tir et 13/15 aux lancers.

FIN DU MATCH : THUNDER 118 – 103 WOLVES !

2-0 pour OKC, entame de série parfaite !

Match en deux temps pour Shai et sa bande, qui ont d’abord peiné a trouver des solutions avant de dérouler totalement en 2e mi-temps.

Le Thunder s’impose 118-103 et part dans le Minnesota fort d’un 2-0 bien confortable. Réaction attendue des Wolves dès le Game 3, mais très honnêtement on ne voit pas bien comment Chris Finch peut espérer autre chose qu’un gentleman sweep dans cette série.