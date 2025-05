Anthony Edwards : “Jaden McDaniels aurait dû être dans une All-Defensive Team cette saison”

Faciles vainqueurs cette nuit lors du Game 3, les Wolves ont totalement verrouillé le Thunder. Après la rencontre, Anthony Edwards a d’ailleurs tenu à envoyer des louanges à Jaden McDaniels, dont l’impact défensif n’est pas assez mis en avant selon lui.

Hormis l’ignoble Game 4 face aux Nuggets (un match affreux d’adresse des deux côtés), le Thunder n’était pas descendu sous les 101 points sur ces Playoffs 2025. C’est dire la performance défensive réalisée par Minnesota cette nuit, avec notamment un Shai Gilgeous-Alexander limité à 14 points, son plus petit total cette saison.

Les Wolves ont bien verrouillé leur raquette, limitant les espaces à mi-distance pour un SGA qui adore normalement se faufiler entre les lignes. Collectivement, Minny a bien géré le MVP 2025, avec Jaden McDaniels en premier rideau défensif.

L’ailier a d’ailleurs reçu le soutien d’Anthony Edwards après la rencontre. Ant a été agacé de voir que son coéquipier avait été snobé dans les All-Defensive Teams (à l’inverse de Rudy Gobert), il avait donc un message à faire passer aux votants.

Anthony Edwards on the Wolves’ defense waking up in Game 3: “It starts with Jaden McDaniels. He didn’t make an All-Defensive Team, which is terrible for [the] people who get a vote. He showed them again tonight why he should be on the defensive team.”

“Tout [la défense des Wolves, ndlr] commence avec Jaden McDaniels. Il n’a pas fait partie de la All-Defensive Team cette saison, ce qui est un choix terrible de la part des votants. Il leur a montré ce soir pourquoi il aurait dû en faire partie”. – Anthony Edwards

