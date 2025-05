Le Oklahoma City Thunder s’est fait atomiser par les Minnesota Timberwolves cette nuit lors du troisième match des Finales de Conférence Ouest. Une défaite 143 à 101, le plus gros revers de l’histoire de la franchise en Playoffs. Shai Gilgeous-Alexander a réagi à cette débandade avec une mentalité façon Rocky Balboa.

Il y a toujours un gros coup dur au beau milieu d’un film d’action. Un instant où le héros fait trois pas en arrière dans sa quête et où le doute est à nouveau permis. Si, on imagine que Shai Gilgeous-Alexander est le personnage principal de la série, alors il est clair que ce Game 3 face aux Timberwolves marque ce moment d’arrêt. D’ailleurs, le MVP n’avait jamais marqué aussi peu de points dans un match cette saison (14).

Shai Gilgeous-Alexander had 14 PTS tonight.

His lowest scoring game since March 2024. pic.twitter.com/crqxgThf9d

En conférence de presse, après la Bérézina, le Canadien a rapidement parlé des raisons de l’échec collectif, mais s’est surtout concentré sur la mentalité à adopter dans les prochains jours. Prévenez Sylvester Stallone et Michael B Jordan, il y a peut-être une suite de Creed à produire :

“Quand vous prenez un coup, il faut vous relever. C’est une question de réaction et c’est le prochain défi à relever. Nous avons reçu un coup de poing dans la bouche ce soir. Au prochain match, soit on se relève, soit on ne se relève pas et on perd le match. Nous avons une décision à prendre.”