Après la nouvelle défaite des Knicks cette nuit, la deuxième en deux matchs contre Indiana, beaucoup de supporters de New York se sont tournés vers le coach Tom Thibodeau au moment de chercher un coupable. Il est vrai que certaines décisions de Thibs ont plombé les Knicks…

Il suffisait de se balader sur Twitter un peu après la fin du Game 2 pour se rendre compte que Tom Thibodeau n’est plus en odeur de sainteté à New York.

Pendant que son homologue Rick Carlisle (Pacers) gérait son équipe d’une main de maître, Thibs faisait des choix qui ont coûté cher à son équipe.

Sa principale décision qui fait jaser : Karl-Anthony Towns sur le banc pendant 7 minutes de suite dans le 4e QT…

Parmi les choix en question, il y a celui de laisser Karl-Anthony Towns – deuxième option offensive des Knicks – sur le banc pendant quasiment sept minutes consécutives dans le quatrième quart-temps (de la 9e à la 2e), pendant que New York était… mené au score.

Thibs a préféré opter pour son remplaçant Mitchell Robinson, énorme au niveau de l’impact (rebond et défense) en première mi-temps, et largement meilleur que KAT sur le plan défensif. Towns a en effet beaucoup galéré dans sa moitié de terrain cette nuit, et a été peu en vue en attaque en dehors d’une grosse séquence au début du deuxième quart-temps (12 de ses 20 points).

Vous nous direz donc que sa décision a du sens. Sauf que les Knicks avaient clairement besoin d’un soutien offensif derrière Jalen Brunson à ce moment-là du match. Pire, la défense de New York a enchaîné les breakdowns défensifs dans le quatrième quart, même avec Robinson (qui semblait diminué par un bobo à la cheville) sur le terrain. Les Pacers ont également tenté du Hack-a-Mitch pour perturber le rythme offensif de New York.

Résultat : les Knicks étaient à -9 à la sortie de KAT, et toujours à -9 quand il est revenu sur le terrain. C’était déjà trop tard.

“On était menés, et le groupe qui était sur le terrain nous donnait une chance, alors on a insisté là-dessus pour trouver un moyen de gagner” a justifié Tom Thibodeau après le match.

La décision de laisser Karl-Anthony Towns sur le banc n’est pas la seule à faire jaser à New York.

Juste avant, au début du quatrième quart-temps, Thibodeau a choisi de faire reposer Jalen Brunson en mettant Cameron Payne à sa place. Résultat : on a eu droit à trois minutes horribles pour l’attaque de New York, qui a pris un 13-4 d’entrée alors que le score était à égalité à l’entame de l’ultime période. Les Knicks n’ont jamais réussi à s’en remettre. Certes, Brunson avait besoin de souffler, mais niveau timing c’était difficile de faire pire.

On peut aussi pointer du doigt la décision de Tom Thibodeau de ne pas prendre de temps-mort à -3 avec 15 secondes à jouer dans le match.

Résultat : Jalen Brunson a remonté la balle pour lâcher une prière qui a rebondi sur l’arceau, lancers-francs pour Indiana derrière, game over. Si ne pas prendre temps-mort peut parfois payer dans le money-time, car ça donne moins de temps à la défense pour se préparer et communiquer, pour le coup ça a bien foiré.

Cette dernière action est assez symbolique de la différence de maîtrise entre les deux équipes dans le clutch. Les Pacers ont exécuté collectivement, les Knicks ont essayé – comme d’habitude – de se reposer sur les exploits de Brunson. Sans succès.

Plus globalement, le côté borné de Tom Thibodeau frustre plus que jamais à New York. Notamment concernant ses rotations.

De façon assez surprenante, le banc des Knicks tient bien le coup contre celui des Pacers grâce aux belles contributions de Miles McBride et Mitchell Robinson. Dans le même temps, le cinq majeur de New York est en difficulté contre celui d’Indiana. Mais cela ne suffit pas pour pousser Thibs à prendre de grosses décisions rapidement en début de mi-temps.

Thibodeau est resté sur son cinq de départ habituel pendant quasiment sept minutes dans le premier quart-temps. Résultat : 19-9 pour les Pacers. Sous l’impulsion de McBride et Robinson, les Knicks ont ensuite réussi à remonter ce déficit jusqu’à prendre l’avantage en fin de premier quart.

Thibodeau est aussi resté sur son cinq de départ habituel pendant quasiment huit minutes dans le troisième quart-temps. Résultat : 21-15 pour les Pacers. Après les entrées de Robinson et McBride, les Knicks ont réussi à égaliser avant le début de l’ultime période.

Entre rotations limitées (huit joueurs seulement), changements tardifs, choix difficiles à comprendre et décisions qui font mal à son équipe, Tom Thibodeau n’aide clairement pas les Knicks. Et contre une équipe des Pacers profonde qui sait quoi faire pour gagner des matchs de basket, ça ne pardonne pas.

Thibs peut-il réaliser les bons ajustements pour le Game 3 ? Voire des ajustements tout court ?

