Les highlights de Jalen Brunson (36 points, 11 passes) lors du Game 2

Les Knicks ont encore perdu cette nuit face aux Pacers. Encore une fois très bon, Jalen Brunson aura tout donné.. en vain.

Comme lors du Game 1, Jalen Brunson a encore pesé de tout son poids sur la rencontre et comme lors du Game 1, il va filer à la douche avec une défaite au compteur. Avec 36 points et 11 passes, le meneur a fait tout ce qu’on pouvait espérer de sa part. Il a porté New York sur ses épaules, gardant son équipe au contact quand Indiana voulait se détacher. Alors que les Pacers filaient vers la victoire, c’est encore lui qui a sonné la révolte avec deux paniers à la suite, avant que Josh Hart ne l’aide à revenir à 1 point.

BRUNSON CUTS IT TO 3!@Pacers 110@nyknicks 107

1:05 to play in Game 2 on TNT 🚨 pic.twitter.com/kZK02S6lVf

— NBA (@NBA) May 24, 2025

Malheureusement pour Brunson, il n’a pas su enfiler sa cape de héros jusqu’au bout. Alors que New York avait encore une possession pour égaliser, le meneur a surpris tout son monde avec un tir à 3-points très hâtif, mal préparé et avec Aaron Nesmith bien en place pour le défendre.

La possession pour tenter d’égaliser :pic.twitter.com/B5MyFbQANb https://t.co/WKcMqxtBhh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2025

Un mauvais choix qui gâche un peu la copie du meneur All-Star, même s’il est évidemment loin d’être le fautif dans cette défaite. Certains pourront d’ailleurs s’étonner de l’absence d’un temps mort de la part de Tom Thibodeau, histoire d’installer un système sur cette dernière attaque. Le coach de New York a les oreilles qui sifflent et il est la cible des critiques après cette défaite.