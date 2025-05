Les Knicks, une défense de fer pour étouffer Indiana

Les Knicks s’en sortent dans ce match 5 et restent en vie dans la série face aux Pacers. New York a trouvé son salut dans une performance immense de Jalen Brunson, mais aussi dans un effort collectif impressionnant en défense.

On le sait, les Pacers ont la meilleure attaque de la ligue sur ces Playoffs, alors se dire qu’ils ont perdu un match à cause de la défense adverse, ça suffit à montrer le genre de performance qu’a réalisé New York dans ce match 5. Indiana n’avait jamais marqué moins de 100 points sur cette campagne de Playoffs, mais la mission a été accomplie par le collectif des Knicks : seulement 94 points encaissés ce soir.

Mais alors comment on peut expliquer ça ? Certes, ce n’était pas une nuit d’adresse pour Tyrese Haliburton et compagnie, Andrew Nembhard et Aaron Nesmith ont par exemple combiné un sublime 4 sur 16 au tir. Mais au-delà de la réussite, c’est l’intensité des Knicks qui y est pour beaucoup dans cette nuit de l’enfer.

Look at the New York Knicks flying around on defense. pic.twitter.com/Z02jl31bcE

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) May 30, 2025

Preuve en est, hormis Pascal Siakam, les autres membres du cinq majeur de Rick Carlisle ont de une, galéré à rentrer leurs tirs, mais surtout peiné à s’en créer. Tyrese Haliburton seulement sept tentatives, Myles Turner trois petits essais, les efforts new yorkais ont rendu le match irrespirable pour les stars de l’Indiana.

Et il faut offrir leurs fleurs à ceux qui le méritent, c’est à dire tout le monde, mais on a quand même un petit chouchou qu’on ne s’attendait pas à autant admiré tout au long de la rencontre. Landry Shamet nous a pondu un match de pur two way player, énorme d’intensité et d’efforts. Les stats ne sont peut-être pas grandiloquentes (5 points, 1 rebond, 1 interception), mais l’impact, lui, était plus que palpable.

TWO WAY DEMON LANDRY SHAMET pic.twitter.com/xz88iIf9FU

— Teg🚨 (@IQfor3) May 30, 2025

Difficile de ne pas imaginer Carlisle déjà avoir ses ajustements en tête pour le match 6, mais les Knicks nous ont fait kiffer par leur envie. Maintenant il faudra reproduire l’exploit dans l’Indiana, sans le Garden derrière soi.