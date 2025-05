Tyrese Haliburton, un Game 5 complètement raté…

Après sa performance majuscule lors du Game 4 de la série, durant laquelle il a tout simplement écrit l’histoire des Playoffs en termes statistiques, Tyrese Haliburton n’a été que l’ombre de lui-même lors du Game 5. Un match à oublier, durant lequel il s’est illustré par son invisibilité sur le terrain.

Une soirée dont le meneur ne se souviendra pas. Tyrese Haliburton s’est trouvé en grande difficulté lors du Game 5 à New York. Maîtrisé avec excellence par la défense des Knicks qui lui a fermé le jeu tout en coupant aussi les lignes de passes pour ses copains, la star des Pacers aurait pu tenter de taper du poing sur la table en multipliant les tentatives individuelles dans un match où Indiana a cruellement manqué de leadership. Hélas, ce n’est jamais arrivé.

Tyrese Haliburton, le match sans…

🔹8 points, 6 passes, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre, 2/7 au tir.

Imprécis dans le jeu et verrouillé par les Knicks. Absolument phénoménal au Game 5, Hali a laissé son basket à Indiana.

Faudra s’y remettre au Game 6, obligatoire. pic.twitter.com/dNEeBfK8jZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2025

Tyrese a joué la carte de la discrétion, en distribuant certes quelques ballons mais en n’étant jamais vraiment à l’initiative. Il a provoqué quelques lancers, qui attestent un peu fébrilement de son agressivité qui s’est parfois vue, mais ce match était un match sans.

Peut-être que le meneur a senti dès les premières minutes que le choc physique allait être dur à encaisser, peut-être qu’il s’est lui même accordé un peu de répit pour terminer la série ce samedi à Indianapolis (très dangereux).

Dans tous les cas, il s’est troué. Dommage, après une prestation juste phénoménale lors du Game 4. Et encore plus dommage, aucun autre joueur des Pacers ne s’est bougé pour tenter d’amener de l’énergie sur le parquet. Enfin, si. Bennedict Mathurin, dont le match est à souligner dans le bon sens. Il n’a jamais lâché l’affaire et aurait mérité d’être mieux récompensé au final. Malheureusement, le basket se joue à 5…