WNBA : Le Liberty s’est fait peur face aux Valkyries de Janelle Salaün

Deux matchs cette nuit en WNBA dont le rematch entre Liberty et Valkyries. Toujours autant de Françaises dans cette rencontre mais seulement une qui a réellement brillé. Pendant ce temps, Angel Reese et le Sky de Chicago ont remporté leur première victoire face à Paige Bueckers.

Les résultats de la nuit :

New York Liberty – Golden State Valkyries : 82-77

– Golden State Valkyries : 82-77 Chicago Sky – Dallas Wings : 97-92

La toute nouvelle franchise des Valkyries a bien failli faire chuter les championnes en titre new yorkaises. Golden State s’était fait balader par une Marine Johannès en grande forme il y a deux jours, mais la donne était bien différente ce soir.

Il aura fallu attendre la toute fin du dernier quart pour deviner le dénouement de la rencontre. Les Valkyries étaient encore devant à 1 minute 47 du buzzer final, mais malheureusement, c’est bien l’expérience du Liberty qui finira par l’emporter dans le money time. Les 51 points cumulés de Breanna Stewart et Sabrina Ionescu étaient tout simplement trop difficiles à gérer pour la jeune équipe de la Baie.

Satisfaction tricolore tout de même, après Marine Johannès mardi soir, cette fois c’est la rookie Janelle Salaün qui s’est illustrée dans la rencontre. Meilleure scoreuse de son équipe de Golden State avec 18 points malgré une certaine maladresse au tir (7 sur 19), elle se paie même le luxe de s’offrir un double-double avec 13 rebonds, gros match de Janelle.

First career double double for our very own Janelle Salaün 🤩💜. pic.twitter.com/aqABzRkDb7

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 30, 2025

Marine Johannès et Carla Leite se sont elles montrées beaucoup plus discrètes. 7 points pour la première et 2 pour la deuxième, qui ajoute tout de même 3 passes décisives à sa ligne statistique en seulement 8 minutes de jeu.

Au même moment, après avoir remporté son premier match il y a deux jours, cette fois Paige Bueckers a offert une victoire à une équipe qui n’en avait toujours pas : le Chicago Sky. L’équipe d’Angel Reese remporte enfin sa première rencontre après quatre défaites consécutives, grâce à un gros run de 6-0 dans la dernière minute. En face, les 37 points d’Arike Ogunbowale n’auront pas suffi pour que les Wings repartent victorieuses.

Le programme du soir en WNBA :