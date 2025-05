Pas mal de matchs à se mettre sous la dent après la petite pause d’hier en WNBA, et nos tricolores nous ont rendu fiers. Bria Hartley, Marine Johannès et Gabby Williams ont toutes les trois brillé, Paige Bueckers a enfin trouvé le chemin de la victoire, tandis que le Sky de Chicago reste dans le dur. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Connecticut Sun – Dallas Wings : 87-109

: 87-109 New York Liberty – Golden State Valkyries : 95-67

– Golden State Valkyries : 95-67 Minnesota Lynx – Seattle Storm : 82-77

– Seattle Storm : 82-77 Los Angeles Sparks – Atlanta Dream : 82-88

: 82-88 Phoenix Mercury – Chicago Sky : 94-89

Cinq matchs cette nuit et pas mal de choses à décortiquer.

Pourtant en tête une bonne partie du match, le Sky d’Angel Reese reste bloqué dans sa spirale infernale et craque dans le dernier quart pour concéder une quatrième défaite consécutive face au Mercury.

Côté Los Angeles, les 55 points cumulés de Dearica Hamby et Kelsey Plum n’ont pas suffi à se défaire d’Allisha Gray (25/5/6) et de son Dream d’Atlanta, très en forme ces derniers temps (trois victoires consécutives). Les Sparks ont toujours du mal à se mettre en route : 2 victoires pour 4 défaites.

Deux autres équipes qui galèrent se sont affrontées cette nuit, il s’agit du Sun et des Wings, sans la moindre victoire avant la rencontre. Et tandis que les larmes sont toujours de mise dans le Connecticut, Paige Bueckers – elle – peut enfin sourire. Celle qui a été sélectionnée en 1er choix de la dernière Draft a compilé 21 points à 8 sur 10 au tir, 5 rebonds et 7 passes décisives pour offrir une première victoire à sa franchise de Dallas… enfin !

Paige Bueckers tonight 🔥

• 21 points

• 7 assists

• 5 rebounds

• 8/10 FG pic.twitter.com/fWO7c0xJWc

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 28, 2025

En revanche, point positif pour nous Français : même si le Sun s’est fait dominer sans vergogne, Bria Hartley a encore réalisé un match solide avec 12 points (4 sur 7 au tir), 1 rebond et 2 assists. Première d’une série de bonnes performances pour nos Bleues.

Parce que du côté de New York, il y en a une dont on attendait encore un VRAI premier match en WNBA cette saison, et c’est désormais chose faite. Marine Johannès ? Non non, plutôt Magic Johannès vu ce que la Française a réalisée : 18 points à 55% au tir dont un énorme coup de chaud dans le deuxième quart, qu’elle commence avec un tir du parking sur une jambe, et qui se termine avec 12 puntos au total. Carla Leite (4 points) et Janelle Salaün (9 points) des Valkyries n’ont rien pu faire en face. La Big Apple reste invaincue.

Marine Johannès tonight 🔥

• 18 points

• 2 rebounds

• 6/11 3PM

• 22 minutes played

pic.twitter.com/tci6I1Ow0R

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 28, 2025

Enfin, dernier match mais celui-ci un peu plus frustrant pour une de nos Françaises. Le Storm de Seattle n’a pas réussi à renverser Minnesota, toujours invaincu, et ce malgré une grosse performance de Gabby Williams. 20/4/6 pour l’arrière du Storm avec également 2 contres et 1 interception.

Dominique Malonga a elle été plutôt discrète au scoring (2 points) mais efficace sur tout le reste avec 3 rebonds et 3 passes décisives en seulement 10 minutes de jeu. Seattle reste malgré tout troisième de la Conférence Ouest.

Gabby Williams monte en puissance à son tour 🇫🇷🇫🇷

20 points

4 rebonds

6 passes

1 interception

2 contres

8/15 au shoot

37 MINUTESpic.twitter.com/x2QHXcqPQU

— The Daily Dunk (@dailydunkfr) May 28, 2025

Il faudra attendre la nuit de jeudi à vendredi pour retrouver certaines Françaises dans un rematch entre le Liberty et les Valkyries, mais cette nuit a fait beaucoup de bien à notre chauvinisme.

En attendant, un seul match ce soir en WNBA entre le Indiana Fever et les Mystics de Washington… malheureusement sans Caitlin Clark.