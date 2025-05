Grande star du basket féminin aux États-Unis, Caitlin Clark sera absente des terrains pour minimum deux semaines, la faute à une blessure au quadriceps…

La mauvaise nouvelle a été annoncée par sa franchise, le Indiana Fever, ce lundi après-midi.

Breaking: Caitlin Clark will be out a minimum of two weeks with a left quad strain, the Indiana Fever announced. pic.twitter.com/EZrLSqJrJ2

— ESPN (@espn) May 26, 2025

En piste hier contre le New York Liberty, Caitlin Clark a réalisé quelques dingueries mais a quitté le terrain frustrée, elle qui n’a pas obtenu le coup de sifflet qu’elle recherchait lors de la dernière possession. Elle va désormais devoir patienter au moins quinze jours avant de pouvoir lâcher sa frustration sur ses futurs adversaires.

Caitlin Clark a joué quatre matchs avec le Fever (deux victoires – deux défaites) depuis le début de la saison régulière 2025, pour des stats de 19 points, 6 rebonds, 9,3 passes, 1,3 steal et 1 contre de moyenne. Les pourcentages au tir sont un peu bas (40% dont 31% à 3-points) et les pertes de balle un peu trop élevées (5 par match), preuve qu’elle n’a pas encore tout à fait trouvé son rythme en tant que sophomore. En même temps, elle est attendue soir après soir par les filles de l’équipe d’en face.

Cette absence de deux semaines représente forcément un coup d’arrêt pour Clark, et quelque part aussi pour la WNBA au vu de ce qu’elle représente pour la ligue féminine. Caitlin manquera au moins les cinq prochains matchs d’Indiana.

Source texte : Indiana Fever

CAITLIN CLARK EN FEU 🔥🔥

Elle fait exploser le public du Fever avec cette énorme banderille, le tout sous les yeux de Tyrese Haliburton.

Que c’est bon d’être un fan de basket dans l’Indiana en ce moment ! pic.twitter.com/1pVulqCPJY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 24, 2025

À lire également :