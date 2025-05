Après le nouvel échec des Bucks au premier tour des Playoffs, l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee pose question. Mais la franchise du Wisconsin veut s’appuyer sur… sa situation géographique pour convaincre le Greek Freak de rester.

Entre la blessure de Damian Lillard, un effectif moyen/vieillissant, une situation financière compliquée et une faible flexibilité pour vraiment améliorer l’équipe, les Bucks n’ont pas beaucoup d’arguments pour dire à Giannis qu’il pourra rejouer rapidement le titre à Milwaukee. Néanmoins, les Bucks ont un avantage sur quinze autres franchises NBA : ils évoluent dans la Conférence Est.

Alors que l’Ouest pourrait être encore plus redoutable l’an prochain que cette saison, l’Est sera une nouvelle fois la plus faible conférence en 2025-26. Et l’écart pourrait bien être assez drastique.

Entre la grosse blessure de Jayson Tatum à Boston et l’incapacité de Cleveland de franchir un cap en Playoffs, la fenêtre pour aller en Finales devrait être grande ouverte. Cette année, quasiment personne n’avait imaginé les Pacers et les Knicks en Finales de Conférence Est. Pourtant ils y sont, preuve qu’il y a moyen de faire un long parcours si les planètes s’alignent.

“D’après les rumeurs, les Bucks essayent de convaincre Antetokounmpo de leur accorder une nouvelle chance de construire une équipe pour le titre, en lui rappelant constamment l’état actuel de la Conférence Est. Le simple fait de rester à l’Est augmenterait très certainement les chances d’Antetokounmpo de remporter ce deuxième titre auquel il aspire tant, compte tenu de l’incertitude liée aux blessures qui pèse sur des prétendants comme Boston et Philadelphie, et du fait qu’il est manifestement beaucoup plus difficile de sortir de l’Ouest et d’atteindre les Finales NBA.” – L’insider Marc Stein

L’objectif principal des Bucks, c’est de construire un effectif plus compétent autour du Freak d’ici 2026, et de profiter de cette Conférence Est ouverte et peu relevée pour revenir assez rapidement parmi les candidats au titre.

En soi, l’argument se tient, mais Giannis Antetokounmpo pourrait très bien dire au manager Jon Horst qu’il compte rejoindre une autre équipe de l’Est, au hasard New York, Brooklyn ou Miami. Des destinations plus hype que Milwaukee, et qui pourrait donner de meilleures chances au Freak de remporter cette fameuse deuxième bague.

Les prochaines semaines nous en diront plus sur les intentions de Giannis, qui n’a pour l’instant pas demandé son transfert des Bucks. On dit bien “pour l’instant”…

Source texte : Marc Stein

Report: Bucks ‘Loudly Reminding’ Giannis Antetokounmpo About Current State Of Eastern Conference https://t.co/yX0Ifsb0ok

— Sam Amico (@AmicoHoops) May 26, 2025

À lire également :