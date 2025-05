Ce week-end à Abu Dhabi, en marge du Final Four de l’EuroLeague, se déroulaient aussi les finales du Next Gen EuroLeague, tournoi réunissant les meilleures équipes espoirs. Et on connaît un Frenchie qui a particulièrement brillé : Nathan Soliman.

En trois matchs avec le Pôle France, Soliman a lâché des stats très solides de 14,3 points (10/25 au tir, 23/28 aux lancers-francs), 6,7 rebonds, 3,7 assists, 1,7 interception et 2 contres de moyenne. Elles sont d’autant plus solides qu’on parle d’un gamin de seulement 16 ans, qui a affronté des U18 dans cette compétition.

De quoi décrocher le titre de Rising Star (meilleur espoir) du tournoi.

Le profil de Nathan Soliman… quand il avait 13 ans

Les performances de Nathan Soliman :

17 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre vs Kaunas

17 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 4 contres vs OTE

9 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre vs Real Madrid

Né le 15 mai 2009 à Nantes et jouant au poste d’ailier au Pôle France (NM1, troisième division française), Nathan Soliman prouve encore une fois qu’il fait bien partie des grands espoirs du basket français.

Vivement la suite !

Source texte : EuroLeague Basketball