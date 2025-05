Chris Paul, une option pour les Mavericks cet été ?

Privés de Kyrie Irving pour une bonne partie de la saison prochaine, les Mavericks cherchent un meneur de jeu capable de combler le vide. Parmi les noms qui se trouvent sur la liste de Nico Harrison : Chris Paul.

On ne sait pas encore ce que va faire Chris Paul la saison prochaine, mais le meneur de 40 ans devrait avoir des options. Et l’une d’entre elles pourrait bien provenir de Dallas.

Selon l’insider Marc Stein, les Mavericks garderaient en effet un œil sur le dossier du meneur vétéran. Pour rappel, le Point God arrive à la fin de son contrat aux Spurs, lui qui avait signé à San Antonio pour un an et 10,4 millions de dollars à l’intersaison 2024.

Lonzo Ball, Jrue Holiday, and Chris Paul are names to watch for the Dallas Mavericks, per @TheSteinLine

“League sources say Dallas is expected to at least explore whether there are any feasible trade pathways to Boston’s Jrue Holiday — complicated as that would likely be given… pic.twitter.com/SuTIV3hqui

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 26, 2025

Chris Paul va-t-il traverser le Texas et faire 450 kilomètres pour se lancer un nouveau défi à Dallas ?

Il est clair que les Mavs ont besoin de renfort à la mène suite à la grosse blessure au genou de Kyrie Irving (ligaments croisés). On a appris récemment que Dallas cherche un meneur de niveau “titulaire”, capable de combler l’absence d’Irving dans un premier temps puis de jouer à ses côtés.

Est-ce que CP3 fait encore partie de cette catégorie de joueur à 40 balais ? Peut-être pas. Néanmoins, Cricri a montré cette année aux Spurs qu’il pouvait encore bonifier un collectif. De plus, son physique a bien tenu puisqu’il a joué 82 matchs (!) en 2024-25. Des signes encourageants pour la saison à venir.

Chris Paul is a name to watch for the Dallas Mavericks, per @TheSteinLine:

“Another name to monitor for Dallas: Chris Paul. The free agent-to-be just turned 40 on May 6, but Paul also just started 82 games as a San Antonio Spur.”

(h/t @TheDunkCentral) pic.twitter.com/mxeXYKlW5V

— CP3REGION (@cp3region) May 26, 2025

Alors que Dallas semble aussi intéressé par Jrue Holiday et Lonzo Ball, Chris Paul a l’avantage d’être beaucoup moins cher que le premier et beaucoup moins blessé que le second.

Cela peut donc avoir du sens pour les Mavs, mais aussi pour CP3 s’il estime que le projet “Win Now” de Nico Harrison tient la route, et s’il veut profiter de l’absence d’Irving pour avoir du temps de jeu dans une équipe compétitive. L’arrivée attendue du jeune phénomène Cooper Flagg pourrait aussi représenter un argument.

Vous l’avez compris, ce sera un dossier à suivre dans les semaines à venir…

Source texte : Marc Stein