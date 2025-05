On est au milieu des Finales de Conférence dans ces Playoffs 2025, alors rien de mieux qu’un Apéro TrashTalk pour faire le point sur les deux séries : Thunder – Wolves et Knicks – Pacers.

Indiana et Oklahoma City avaient très bien commencé leur finale de conférence, avant un Game 3 raté dans différentes circonstances ! Est-ce que les Wolves et les Knicks vont pouvoir égaliser dans la série ? Ou s’agissait-il d’un simple écart de la part des Pacers et du Thunder ? Quelle équipe se dirigera en premier vers les Finales NBA ? On fait le point sur ces deux belles séries à 2-1 !