Les Playoffs 2025 de Tyrese Haliburton en 4 moments marquants

Auteur d’un immense triple-double cette nuit pour mener les Pacers jusqu’à la victoire (130-121), Tyrese Haliburton a encore marqué ces Playoffs 2025 de son empreinte. Énième exploit d’une campagne stratosphérique pour le “joueur le plus surcoté de la Ligue” (il faut bien mettre les guillemets). L’occasion de revenir sur les 4 moments forts qui ont rythmé sa post-season.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Le renvoi de Giannis Antetokounmpo en vacances… et peut-être hors du Wisconsin (Game 5 vs Bucks)

En général, quand tu es mené de 7 points à quarante secondes de la fin du match, c’est rideau. Les possessions ralentissent, on ne joue plus vraiment les attaques… mais pas pour les Pacers. Dans cette situation, face aux Bucks en passe de revenir à 3-2 dans la série, Indiana n’a jamais abdiqué.

Énorme tir de Nembhard depuis le parking, and-one de Tyrese Haliburton, Milwaukee fait n’importe quoi avec la balle, et revoilà nos amis en jaune avec un petit point de retard et la dernière possession.

Hali choisira de la jouer comme un bonhomme. Iso sur Giannis Antetokounmpo, petit cross qui permet d’aller finir tranquillement au panier, et ça y est ! Les Chevreuils peuvent se diriger vers Cancun maintenant, avec en plus de ça des grosses rumeurs autour d’un potentiel départ du Greek Freak. Merci qui ? Merci Hali !

L’assassin de Cleveland (Game 2 vs Cavaliers)

En général, quand tu es mené de 7 points à quarante secondes de la fin du mat… Oups, c’est reparti pour un tour. En effet, même cas de figure que contre les Bucks mais avec les Cavs cette fois. Donovan Mitchell et compagnie semblaient très bien embarqués pour remporter la partie et revenir à 1-1 dans la série malgré leurs trois absents majeurs (Darius Garland, Evan Mobley, De’Andre Hunter). Mais qu’est-ce que le basket peut-être cruel.

Comme au tour précédent, Indiana profite de la bêtise de son adversaire pour refaire son retard. Haliburton va chercher deux lancers pour revenir potentiellement à -1, sauf que le deuxième est raté, Spida manque le rebond qui atterrit de nouveau sur Hali. Une isolation sur Ty Jerome et un step-back à 3-points plus tard, ça fait 2-0 pour Indiana. Cleveland est à terre et ne s’en relèvera jamais.

L’héritier du “choke sign” (Game 1 vs Knicks)

Quand on a vu l’affiche de ces Finales de Conférence Est entre Knicks et Pacers, tout le monde a pensé à la même chose : est-ce que Tyrese Haliburton va reprendre le “choke sign” de Reggie Miller devant ce dernier qui est aux commentaires ?

Eh bien il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de le savoir. +2 New York (qui menait de 9 points quelques secondes avant…) avec sept secondes à jouer dans le Match 1, Hali drive puis se dit que non, c’est trop facile. Marche arrière, tir en total déséquilibre, ça rebondit bien haut sur l’arceau avant de faire ficelle. Ce n’est qu’un “2” finalement, mais l’adrénaline de faire taire le Garden était tout simplement trop forte (Hali pensait que c’était un “3”).

Haliburton se tourne vers Reggie Miller et reprend son geste iconique. L’ancien Pacer appréciera… Spike Lee un peu moins.

Le récital (Game 4 vs Knicks)

Dernier moment marquant et celui-là est tout frais de cette nuit. Ici, pas d’actions particulières, mais une œuvre entière que même Léonard de Vinci n’aurait pas pu imaginer.

Haliburton cette nuit c’est : 32 points, 12 rebonds, 15 assists et 4 interceptions. Le premier joueur de toute l’histoire à faire au moins 30/10/15 avec un total de ZÉRO ballon perdu. Si la propreté devait avoir une image, ça serait ce Match 4 du numéro 0.

En guise de cerise sur le gâteau, l’ancien joueur des Kings a planté le dagger depuis la buvette en faisant passer les Pacers de +7 à +10 à une minute du buzzer final. Ça fait 3-1 Indiana, qui n’est plus qu’à un match des Finales NBA. Mais que va pouvoir nous inventer Tyrese Haliburton s’il les atteint ?