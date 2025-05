Tyrese Haliburton sort le match de sa vie au Game 4, une performance historique !

Tyrese Haliburton est le héros des Pacers. Cette nuit, il a prouvé lors du Game 4 qu’il était fait d’un bois unique, celui qui sert de base aux plus grands joueurs. Une performance unique pour Hali, qui a envoyé une ligne historique en Playoffs, de part son exhaustivité et sa propreté. Masterclass !

Que dire, si ce n’est qu’après le premier quart-temps, on pouvait déjà se douter que ce match allait être particulier pour Tyrese Haliburton ? Une entame des plus remarquables pour le grand joueur qu’est Tyrese Haliburton. Des points à la pelle, de la passe, des rebonds… et sa signature : pas de ballon perdu. Un guide pour des Pacers qui voulaient absolument repartir à New York pour terminer la série.

Ce coup de chaud n’a pas été un simple temps fort, il s’est mué en performance all-time sur le plan statistique, et sans doute en plus beau match de la carrière de Tyrese. En Playoffs, seuls Oscar Robertson (deux fois) et Nikola Jokic ont aligné un 30-10-15, mais Hali l’a fait avec 0 pertes de balle. Une dinguerie !

⭐️ TYRESE HALIBURTON A SORTI LE MATCH DE SA VIE !! ⭐️

32 points

12 rebonds

15 passes

4 interceptions

0 ballon perdu

1er joueur de L’HISTOIRE DES PLAYOFFS à envoyer un 30-10-15 sans perdre une seule fois la balle.

Incroyable Haliburton, au meilleur moment !! pic.twitter.com/n2OXSLK3eI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025

Tout simplement, un match au plus que parfait. Que la victoire est venue récompenser. Et désormais, Hali et sa bande ont l’opportunité de rejoindre les Finales NBA avec une victoire supplémentaire, et d’écrire l’histoire des Pacers. Voyez donc les highlights, ça vaut le détour.

TAKE A BOW, TYRESE HALIBURTON 👏

🔥 32 PTS

🔥 15 AST (0 TO)

🔥 12 REB

🔥 4 STL

🔥 5 3PM

HE HAS THE @Pacers ONE WIN AWAY FROM THE FINALS! pic.twitter.com/x3la65XvpG

— NBA (@NBA) May 28, 2025