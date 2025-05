Pacers – Knicks (130-121) : Indiana mène 3-1, plus qu’une victoire pour les Finales NBA !

Au terme de 48 minutes d’un basket estampillé Playoffs, ce basket qu’on aime et que l’on attend si impatiemment toute l’année, les Pacers ont pris un avantage décisif face aux Knicks, et disposent désormais de 3 balles de match dans une série de très haut niveau. Tyrese Haliburton a été… historique !

Comment mieux entamer une rencontre qu’avec une opposition exceptionnelle entre Jalen Brunson et Tyrese Haliburton ? Le genre de douceur qui enlève instantanément la buée dans les yeux quand il est tout juste 2h de l’après-minuit. Les deux patrons ont livré un premier quart-temps remarquable de propreté, un adjectif qui ira tellement bien au jeu d’Haliburton que celui-ci termine les 12 premières minutes avec des statistiques tout simplement historiques en Playoffs.

Masterclass de Brunson et Haliburton dans le 1er quart…

Tyrese : 15 points, 5 rebonds, 6 passes

Jalen : 13 points et 3 passes

pic.twitter.com/hR51eAMk9R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025

Seulement, cela ne suffit pas pour faire l’écart, car les Knicks ont bien saisi tout l’enjeu autour de cette rencontre. On assiste donc à un duel de tous les instants, ce qui sera par ailleurs la constante de ce match. Un peu étrangement” – si l’on puis dire – c’est par l’intermédiaire d’un Bennedict Mathurin jusqu’ici en grande difficulté dans ces Playoffs que les Pacers font l’écart. Le Canadien aux origines haïtiennes fait brûler la ficelle.

C’est hélas bien trop peu pour des Knicks qui prennent la dimension physique du match pour eux. Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson continuent leur travail, principalement dans les duels directs. Qu’on soit bien d’accord, Indy ne cède rien et chaque possession est une vraie bataille à part entière. C’est par la défense que les Bockers reviennent au contact, et cela pendant que Brunson se repose, une donnée qui pourrait avoir son importance par la suite.

Juste avant la mi-temps, les Pacers refont l’éclat. Et posent les bases d’un retour de vestiaire en tornade. Tyrese Haliburton ? Toujours sur ses bases historiques en terme de propreté de jeu, c’est honnêtement impressionnant. Le Hali’ est au top de sa forme, ça régale visuellement.

C’est la mi-temps la plus propre de l’histoire des Playoffs, à de tels niveaux.

20 points, 5 rebonds et 10 passes minimum avec 0 BALLON PERDU ?

Première fois de l’histoire des PO. https://t.co/4m7zUu1tFu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025

Nous parlions donc de tornade au retour du vestiaire, et c’est vrai. Un 7-0 sec (on est en Playoffs, et on peut vous assurer qu’en direct, ce run – aussi petit soit-il – a fait extrêmement mal). Les Knicks se retrouvent donc dans la même situation qu’au Game 3, à faire la course au score. Sauf que cette fois, ils vendangent bien trop de ballons pour revenir rapidement dans le match. Les Pacers défendent bien, et qui dit perte de balle dit jeu rapide, l’arme ultime d’Indianapolis. Haliburton se permet de verser dans le trashtalk sur Brunson. Forcément, on est dans notre élément.

Haliburton qui envoie une bombe de 10 MÈTRES et en profite pour faire la célébration de Brunson c’est un malade pic.twitter.com/VlleL5HOfz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025



Il faudra un réveil collectif pour forcer Indiana a jouer en demi-terrain, à manquer des opportunités. Et permettre aux Knicks d’aligner un bon run qui les ramène à 6 points au score. Néanmoins, ce n’est pas suffisant, car les Pacers n’offrent plus rien. Le moindre écart est puni physiquement par la défense des Pacers qui préfère donner des lancers que d’autoriser un panier. L’un des faits de la fin du match est le gros coup genou contre genou entre Myles Turner et Karl-Anthony Towns. Ça nous est tous déjà arrivé, et on sait à quel point ça fait mal.

Shoot de zinzin de OG. pic.twitter.com/7AQH7XSxP8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025

Mikal Bridges tente de ramener son équipe mais sa soirée désastreuse ne trouvera pas de remède. Obi Toppin est lui plus juste, plantant le tir à 3-points de la victoire. Les Pacers mènent 3-1, et auront l’opportunité de terminer la série à New York, ce jeudi !