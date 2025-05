Comme la nuit passée dans le Minnesota, place au Game 4 entre les Pacers et les Knicks. Ce soir à 1h Indiana tentera de gagner devant son public, ce qui n’est pas encore arrivé dans cette sérié, et le cas échéant les Pacers auront un pied et demi en Finales NBA. Preview !

Trois matchs, trois victoires à l’extérieur. Cette série est étonnante, mais pour l’heure une chose est sûre : les Pacers ont tapé les premiers et gardent un avantage certain avec ce 2-1 et un Game 4 à jouer à domicile.

New York Knicks (3) – Indiana Pacers (4) : 1-2

Game 1 : New York Knicks – Indiana Pacers , 135-138

: New York Knicks – , 135-138 Game 2 : New York Knicks – Indiana Pacers , 109-114

New York Knicks – , 109-114 Game 3 : Indiana Pacers – New York Knicks, 100-106

Cette série que tout oppose (petit marché vs gros marché, Tyrese Haliburton vs Jalen Brunson, Reggie Miller vs les Knicks…) nous offre donc son round 4 ce soir, et ce sont les Knicks qui ont la pression, fort obligés de l’emporter pour éviter de devoir s’en remettre à un miracle pour rejoindre les Finales NBA. Les dernières pour New York ? 1999 face aux Spurs. Les dernières pour les Pacers ? 2000 face aux Lakers. Un quart de siècle pour les uns et les autres, mais ce soir et d’ici la fin de semaine il nous faudra des réponses.

Karl-Anthony Towns (20 4th quarter PTS) and Jalen Brunson (23 PTS) helped the Knicks complete their 3rd 20-point comeback of the postseason to win Game 3 on the road!

Will the Knicks even the series at 2-2, or will the Pacers grab a commanding 3-1 lead?

Don’t miss NYK/IND Game… pic.twitter.com/bev4yXJ26X

— NBA (@NBA) May 27, 2025

Tout l’Indiana sera ce soir encore plus bruyant qu’à l’accoutumée et les fans des Pacers tenteront de calfeutrer les cris des quelques supporters de New York toujours disséminés un peu partout, et ce soir c’est une salle entièrement jaune qui devrait pousser derrière Haliburton, Siakam et toute la clique pour mettre les trois quarts de la tête des Knicks sous l’eau. Pour cela il faudra courir, car ce rythme convient mieux aux Pacers qu’aux Knicks, jouer à celui qui en met 120 le plus vite, et si jamais le match venait à être serré dans les dernières secondes on n’aura plus qu’à se poser tranquillement avec le popcorn en matant les deux meneurs se rendre coup pour coup avec leur brouettes respectives.

Les Pacers mènent 2-1 et ont l’occasion du tuer ou presque la série, les Knicks, eux, veulent rester en vie. Rendez-vous à 1h, ça va trancher.