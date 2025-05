Les Knicks, complètement dépassés défensivement lors du Game 4

Les Knicks ont bien tenté de récupérer une précieuse égalisation de série dans le Game 4, ils n’ont pas réussi. La faute à une défense aux abois face à des Pacers qui ont parfaitement exploité le jeu de transition. À ce niveau de basket, ce genre d’erreurs ne pardonnent pas.

La défense n’est peut-être pas l’unique tort des Knicks, elle en reste le plus important et le plus visuellement parlant au sortir de ce Game 4 face aux Pacers.

New York peut avoir des regrets.

Mikal à côté de ses pompes.

Josh Hart même chose.

McBride pas réutilisé.

T’étais à -6 vers la fin du match.

Mais défensivement tu t’es fait OUVRIR comme jamais. Alors oui des coups de sifflets n’ont pas aidé, mais atrocité défensive de New York…

Voici donc, ci-dessus, un rapide condensé des maux qui hanteront les Knicks jusqu’à jeudi, date du Game 5 décisif pour leur survie cette saison. Parlons plus en détail de la défense. Complètement à la ramasse sur le jeu rapide, et malheureusement, quand on finit le match à 17 pertes de balle, on concède beaucoup de points qui sont offerts sur un plateau d’argent à l’adversaire.

Tyrese Haliburton with 15 assists & 0 turnovers.

Knicks with 17 assists (as a team) & 17 turnovers.

20 à 9 en faveur des Pacers à la sirène finale concernant les points sur turnovers. Bizarre, on retrouve quasiment le même écart que celui du score global. La statistique des points en contre-attaque est aussi peu flatteuse pour New York : 22-9 en faveur d’Indiana, c’est bien, bien trop pour espérer gagner. Pire, ce sont des paniers qui ne fatiguent pas tant l’adversaire, tout en étant un fardeau psychologique pour l’équipe qui les encaisse.

D’où vient le problème ? Peut-être de la belle résilience défensive des Pacers, qui ont su parfaitement déceler que le jeu des Knicks était porté par du 1 contre 1, et donc d’aller presser le porteur en conséquence, tout en fermant bien les lignes de passes pour compliquer au maximum le transfert du cuir.