Vidéo : le game winner monumental de Tyrese Haliburton face aux Cavs

Les Pacers ont réalisé une remontada énorme dans le money time face aux Cavaliers pour arracher le Game 2. Un comeback conclu par un shoot monumental de Tyrese Haliburton pour arracher la victoire !

En ratant son second lancer franc, Tyrese Haliburton pensait peut-être avoir coulé son équipe, revenue à seulement deux points de Cleveland après un long match de trainard mais le meneur s’est battu et grâce à la mêlée au rebond, il est parvenu à récupérer son propre rebond offensif pour s’offrir une dernière possession. Un 1vs1 face à un Ty Jerome qui a conclu sa soirée comme il l’a commencé, par un cauchemar. Le tir à 3-points du prince Hali a fait ficelle et a éteint toute la salle, alors que la victoire était promise aux Cavs. Indiana a fini sur un 10-2 en une minute et peut savourer sa victoire.

LE GAME WINNER MONUMENTAL DE TYRESE HALIBURTON ! 🔥🔥🔥

LES PACERS SONT REVENUS DE NULLE PART, 2-0 DANS LA SÉRIE !!!pic.twitter.com/tqpP7WRpz9

