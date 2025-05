New York a marqué 121 points cette nuit mais a tout de même fini par s’incliner (130 points encaissés). Pas besoin d’être un génie du basket pour comprendre que c’est en défense que les Knicks ont péché. Face au rythme de jeu imposé par Indiana, les hommes de Tom Thibodeau sont restés sans réponse.

Si les Knicks ont montré sur ces Playoffs, et même dans cette série comme Indiana, qu’ils étaient capables de step-up en défense pour poser des problèmes à l’adversaire, ils sont retombés dans leurs travers cette nuit.

130 points encaissés, plus de 51% au tir et 40% à 3-points pour Indiana, 27 fautes pour 27 lancers-francs accordés, 22 points accordés sur contre-attaque, et 17 turnovers au total pour NY pour 20 points adverses.

Les chiffres font mal mais l’impression visuelle peut-être encore plus.

Les Knicks n’ont tout simplement pas pu suivre le très gros rythme des Pacers, et ont été dépassés par le jeu collectif d’Indiana : mésententes défensives, mauvais repli même sur panier marqué, manque de communication, shoots ouverts accordés sur remise en jeu… bref c’était portes ouvertes.

OBI TOPPIN DAGGER AGAINST HIS FORMER TEAM IN GAME 4 🔥 pic.twitter.com/SEa43d0RTe

— SportsCenter (@SportsCenter) May 28, 2025

Après le match, Josh Hart s’est exprimé sur l’incapacité des Knicks à répondre au style de jeu d’Indiana :

“C’est dur pour n’importe quelle équipe de les stopper. Vous stoppez une action, et puis il y en a une autre, puis une autre. Si un domino tombe, si un joueur fait une erreur, toute la possession est foutue. Bien sûr, ils ont de bons systèmes, mais on doit s’assurer d’être physiques et concentrés pour leur rendre la vie difficile.”

Même son de cloche du côté de Karl-Anthony Towns :

“On n’a pas réussi à suivre leur rythme. On n’a pas fait ce qu’il fallait dès le début de match. […] On doit tous réaliser un meilleur boulot pour que ce soit plus difficile pour eux de marquer.”

Alors que l’attaque des Pacers avait un peu perdu le fil lors du dernier quart-temps du Game 3, Indiana a tout de suite retrouvé son jeu pour faire du Pacers basketball quasiment tout au long du match.

Sous l’impulsion du génial Tyrese Haliburton, Indy a couru à 100 à l’heure d’entrée, posant de très gros soucis à travers sa pace tout terrain mais aussi demi-terrain. La force d’Indiana, c’est que l’attaque ne laisse aucun répit à la défense adverse, avec un mouvement de balle constant et des joueurs qui bougent dans tous les sens. Tout ça en faisant peu d’erreurs.

Indiana Pacers “Play After The Play” Flow Offense pic.twitter.com/24Jn3sdtjN

— Coach Gibson Pyper (@HalfCourtHoops) May 21, 2025

Si les Knicks veulent continuer à vivre dans ces Playoffs, ils n’auront pas le choix jeudi soir : il faudra resserrer les boulons en défense pour sortir les Pacers de leur zone de confort. Plus facile à dire qu’à faire…

Sources déclarations : conférence de presse d’après-match Hart, KAT