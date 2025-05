Tyrese Haliburton, une perf’ all-time pour fêter le retour de son papa

Cette nuit, lors du Game 4 entre les Pacers et les Knicks, le père de Tyrese Haliburton a fait son grand retour dans la salle d’Indiana, après avoir été banni pour son embrouille avec Giannis Antetokounmpo. Au vu de la performance de son fils, on peut dire que le timing était parfait.

Après avoir lâché un match XXL en 32 points, 12 rebonds, 15 passes et 0 turnover (!!), Tyrese Haliburton n’a pas hésité à remercier son papa pour sa performance.

“Hell yeah!” 😂

—Tyrese Haliburton on whether having his dad back in the building helped him get the win in Game 4. pic.twitter.com/R0DIWHZVsx

— SportsCenter (@SportsCenter) May 28, 2025

Écarté des salles NBA depuis la fin du premier tour entre Indiana et Milwaukee, John Haliburton a fait son grand retour (en loge, pas au bord du terrain) après avoir reçu l’autorisation des Pacers lundi. Il a ainsi vu son fils réaliser un match tout simplement historique, tout en portant son équipe à seulement une victoire d’une qualification en Finales NBA.

Suite à la rencontre, Tyrese Haliburton s’est exprimé sur son daron.

“Ce n’est pas comme s’il avait été en prison (rires). Il était chez moi en train de mater les matchs dans une superbe maison, ou alors avec des fans des Pacers dans un bar. Mon père va bien. Il y a eu beaucoup de commentaires le concernant, surtout après l’incident avec Giannis. Certains étaient mérités, mais d’autres sont allés un peu trop loin.”

Le daron est de retour dans le public, le fiston envoie une masterclass. pic.twitter.com/U3vAz1jK2P

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025

Si Tyrese était évidemment content de revoir son papa en tribunes pour le meilleur match de sa carrière, c’est le cas aussi d’autres membres des Pacers, de Rick Carlisle à Myles Turner. La preuve que la franchise d’Indiana est une grande famille.

Une famille à laquelle appartient également le fan Hans Perez, invité par Haliburton pour le Game 4 après avoir été agressé par certains fans des Knicks dans les rues de New York. Comme le père d’Hali, lui aussi était au bon endroit au bon moment pour vivre un match historique.

Merci qui ? Merci Tyrese.

Tyrese Haliburton a vu ce fan qui portait son maillot se faire harceler par des fans des Knicks.

Il a invité ce fan au Game 4, l’a emmené jusqu’au match avec son +1, à Indiana.

Et derrière il a lâché le MEILLEUR match de sa carrière.

BOSS. BOSS MOVE.

pic.twitter.com/gqC2qpQz0a

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 28, 2025

Source déclaration : conférence de presse d’après-match (via The Athletic)