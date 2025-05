La série entre Knicks et Pacers ne commencera que dans la nuit de mercredi à jeudi, mais un certain fan d’Indiana peut déjà se targuer d’avoir son siège réservé pour le Game 4. Des places offertes par Tyrese Haliburton après que ce supporter se soit fait agresser dans les rues de New York pour avoir porté un maillot des Pacers. Ça c’est du caviar !

Ah la fanbase des Knicks, celle qui nous fait rire à chaque victoire de New York à coup de cris et de hurlements tous plus forts les uns que les autres. Mais malheureusement, quand on a une commu aussi grande, des imbéciles en font forcément partie.

Eh oui, “il y a des cons partout” comme dirait l’autre, et c’est sur ces gens-là qu’est tombé Hans Perez il y a quelques jours. Fan des Pacers habitant à New York, Perez s’est fait suivre dans les rues de Manhattan après le Game 6 remporté par les Knicks face à Boston, par un sacré groupe de fans de débiles pour oser porter le maillot de son équipe de cœur.

Celui qui est pompier dans la vie s’est fait agresser avec des sacs-poubelles qu’il a reçus en plein visage. Le genre d’images qu’on déteste voir et qui n’ont rien à faire dans le monde du sport, même nulle part finalement.

A Hanz Pérez, un bombero aficionado a @Pacers en NYC, lo maltrataron los aficionados de @NYKnicks, lanzándole bolsas de basura y vituperios.

Hoy, Tyrese Haliburton y Pacers lo invitaron al 4o partido de la serie como invitado de honor.

¡Hay pique!pic.twitter.com/7lmA3CCYk3

— Álvaro Martín (@AlvaroNBAMartin) May 19, 2025

Heureusement, cet incident a trouvé un bien meilleur dénouement.

Invité sur le plateau du Pat McAfee Show, Hans Perez a pu recevoir un appel de Tyrese Haliburton, qui lui a offert des places pour lui et un +1, pour le Game 4 de la Finale de Conférence Est à Indianapolis. Avion, logement, tout est pris en charge. En plus d’être un franchise player, Hali a le cœur sur la main.

“Je veux t’inviter personnellement, toi et ton +1, à venir à Indiana pour le Game 4. Je vous emmène jusqu’ici, vous venez au stade et je vous mets des bonnes places. Tout le monde dans la franchise veut que vous soyez choyés. Toute l’équipe est impatiente de vous rencontrer, c’est tout ce dont on parle entre nous depuis qu’on a vu la vidéo.”

Un happy ending rassurant pour ce fan d’Indiana qui va pouvoir chanter “Let’s Go Pacers !” dans quelques jours, mais qui ne doit pas éclipser la bêtise de ses agresseurs. Le trashtalk et les rivalités c’est bien… quand ça reste dans les limites du sport.