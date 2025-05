Après avoir laissé une belle impression devant les scouts NBA lors du Draft Combine, Maxime Raynaud est de retour à Dallas où il s’entraîne notamment avec Victor Wembanyama et son coach Tim Martin. Objectif premier tour pour le pivot, et plus si affinité.

Maxime Raynaud s’entraîne avec Victor Wembanyama sous les ordres de Coach Tim Martin à Dallas 💪

J-3️⃣6️⃣ avant la Draft NBA 2025

📸 @Agence_Comsport pic.twitter.com/oh8gjA15BJ

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 20, 2025

La semaine dernière, le Français a marqué des points au sens propre comme au figuré pour la Draft. Invité à Chicago pour le NBA Draft Combine, passage désormais obligatoire pour tous les prospects inscrits à la Draft, Maxime Raynaud a brillé. D’abord mesuré dans tous les sens, il a confirmé son statut de seven footer avec ses 214 centimètres sans chaussures. C’est symbolique, mais ça pèse forcément au moment de choisir un intérieur qui sait en plus s’écarter derrière l’arc.

Les mesures officielles de Maxime Raynaud 🇫🇷 sont tombées au Draft Combine :

📏 Taille (sans chaussures) : 214 cm

📏 Poids : 107 kg

📏 Envergure : 217 cm

📏 Hauteur bras levés : 280 cm

Taillé pour la NBA https://t.co/s1nWBkdjQE

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 13, 2025

Lors du premier jour consacré aux scrimmages, le produit de Stanford n’a fait qu’une bouchée de la concu. Raynaud a frôlé le double-double avec 20 points, 9 rebonds et 3 passes en bonus, le tout à 7/12 au tir. Le spécialiste de la Draft pour ESPN, Jonathan Givony, a parlé de la “performance la plus marquante” du Draft Combine.

Maxime Raynaud a impressionné les scouts lors de son 1er scrimmage au Draft Combine 💪🇫🇷

🔹20 points

🔹7/12 au tir

🔹2/5 de loin

🔹4/4 LF

🔹9 rebonds

🔹3 assists

🔹24 minutes

Une bonne attitude, du jeu au poste et du playmaking. Sa cote va grimper 📈

pic.twitter.com/yrWc4kILSb

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 15, 2025

Désormais de retour au charbon en attendant le début des workouts privés avec les franchises NBA intéressées pour le voir de plus près, Maxime Raynaud a rejoint son camp de base à Dallas pour poursuivre sa préparation. Le nouveau protégé de l’agence Comsport dont le QG se trouve dans le Texas y a retrouvé un vieil ami, Victor Wembanyama, et son coach Tim Martin. Les deux copains depuis leur époque commune à Nanterre ont pris la pause pour un cliché qui rappelle cette séance d’entraînement virale à laquelle ils avaient pris part avec Rudy Gobert et Vincent Poirier il y a cinq ans.

Ce matin, Victor et Maxime ont eu la chance de s’entraîner avec @rudygobert27 et @viinze_17P 🔥🏀

Vidéos à venir 😬😬 #WeAreJSF pic.twitter.com/kSIMuSZq0j

— Nanterre 92 (@Nanterre92) October 17, 2020

Victor et Maxime ont bien grandi depuis mais ces photos relancent surtout le fantasme de certains fans français qui rêvent de voir la doublette être réunie sous le maillot des Spurs la saison prochaine. San Antonio dispose des choix numéro 2, 14 et 38 à la Draft 2025. Et si l’on se base sur les dernières mock drafts, les Texans devront utiliser leur pick #14 pour avoir une chance de récupérer le leader de la NCAA en nombre de double-doubles cette saison. Le grand gagnant du Draft Combine est remonté en fin de premier tour dans la plupart des projections. Il a notamment gagné 10 places en une semaine dans la mock draft ESPN, passant de la 34è place à la 24è place dans la dernière mise à jour publiée ce lundi.

Nouvelle Mock Draft @ESPN, les Français continuent de grimper dans les projections 🇫🇷

13 – Joan Beringer (Hawks) ⏫+6

15 – Noa Essengue (Thunder) ⏫+3

18 – Nolan Traore (Heat) ⬇️-2

28 – Noah Penda (Celtics) 🟰

24 – Maxime Raynaud (Thunder) ⏫+10https://t.co/LNI3D8rGIJ

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 19, 2025

À 36 jours de la Draft, la cote de Maxime Raynaud n’a jamais été aussi élevée mais elle n’a peut-être pas encore fini de grimper. Les images de son entraînement avec Wemby jouent en sa faveur et le Parisien a tous les outils nécessaires pour séduire les franchises lors des workouts qui se tiendront dans les prochaines semaines. Jusqu’à débouler chez les Spurs avec le 14è choix ?

