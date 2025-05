En marge des Playoffs qui attirent toute l’attention en ce moment, l’actu NBA continue et il s’est passé quelques trucs en dehors des parquets ces derniers temps. Zoom sur les infos récentes qui sont un peu passées sous les radars.

Michael Malone chez ESPN

Alors que les Nuggets viennent de se faire sortir des Playoffs, leur ancien entraîneur Michael Malone – viré en avril – réapparaît. Il rejoint en effet ESPN pour la couverture (avant-match, show de mi-temps) des Finales de Conférence Ouest, entre Oklahoma City et Minnesota.

𝑵𝑬𝑾𝑺: Former Nuggets coach Michael Malone is joining ESPN’s coverage for the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/KiW2CVEyZw

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) May 19, 2025

Sachez aussi que Draymond Green, éliminé avec les Warriors en demi-finale de Conférence Ouest par les Wolves, va rejoindre l’émission “Inside the NBA” (avec Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Kenny Smith et Ernie Johnson) pour les Finales de Conférence Est entre New York et Indiana.

Un maillot de Michael Jordan vendu 2,6 millions de dollars

Plus de 30 ans après le troisième titre de Michael Jordan avec les Bulls, un maillot de Jojo datant de la saison 1992-93 est parti aux enchères pour la somme de 2,6 millions de dollars (selon ESPN).

Jersey from Michael Jordan’s Third Championship Season Sells for Over $2.6 Million >>> https://t.co/n8cv2EYj3j pic.twitter.com/vHTR5iqzti

— Sports Collectors Daily (@SportsCollector) May 18, 2025

Jordan aurait porté ce maillot rouge des Bulls lors des matchs à l’extérieur de Chicago entre le 6 novembre 1992 et le 24 mars 1993 (17 rencontres au total).

Un assistant d’Erik Spoelstra pour coacher les Suns ?

Toujours à la recherche d’un nouveau coach depuis le renvoi de Mike Budenholzer, les Suns auraient une liste de huit candidats à l’heure de ces lignes : Sean Sweeney, David Fizdale, James Borrego, Johnnie Bryant, Jordan Ott, Steve Hetzel, Micah Nori et Dave Bliss.

Néanmoins, on vient d’apprendre qu’un autre nom vient de marquer les esprits à Phoenix : Chris Quinn. Assistant chez Erik Spoelstra à Miami depuis 2014, Quinn aurait en effet impressionné les dirigeants des Suns lors d’un récent entretien.

On verra qui va prendre la succession de Coach Bud, mais Phoenix semble vouloir se tourner vers un jeune entraîneur après avoir joué la carte de l’expérience avec Frank Vogel et Budenholzer.

Heat lead assistant Chris Quinn made a very strong impression during his interview for the Suns’ head coaching vacancy, per @Gambo987 (https://t.co/5I6ozPXyYI).

Quinn, who made the next round of Phoenix’s coaching candidates, has learned under Erik Spoelstra in Miami since 2014. pic.twitter.com/Rn9AADUvwR

— Evan Sidery (@esidery) May 19, 2025

Les Suns en eaux troubles

D’après ESPN, un employé des Suns – Gene Taylor – a décidé de poursuivre la franchise en justice pour discrimination, harcèlement et représailles. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que la franchise de Phoenix se retrouve dans des affaires pas très clean avec ses employés, ça a été le cas à trois autres reprises depuis fin 2024, et même bien avant quand Robert Sarver était encore propriétaire.

En lien avec la plainte de Gene Taylor, le PDG de la franchise Josh Bartelstein est également accusé d’avoir eu une relation avec Sophie Cunningham, ancienne joueuse du Phoenix Mercury…

Phoenix Suns and Mercury CEO Josh Bartelstein is accused of having an affair with former player Sophie Cunningham in a discrimination lawsuit filed by Gene Taylor.https://t.co/Xmy2JqdmOh pic.twitter.com/YKIAmSjVVU

— Complex Sports (@ComplexSports) May 19, 2025

Les Mavs vont chercher un meneur

Pour compenser la blessure de Kyrie Irving, qui devrait rater une bonne partie de la saison prochaine à cause de sa rupture des ligaments croisés, les Mavericks vont tenter de recruter un meneur de jeu d’après Shams Charania. Avec Anthony Davis et la future arrivée de Cooper Flagg, Dallas veut redevenir compétitif l’an prochain.

“Les Mavericks vont chercher un meneur de jeu, que ce soit sur le marché des transferts ou à la Free Agency. C’est une grande priorité pour eux.” – Shams

“The Mavericks will be pursuing a point guard, whether that’s in the trade market, in free agency.”@ShamsCharania on how the Mavs plan to build around their potential “Big 3” 👀 pic.twitter.com/ymn7rlb740

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 14, 2025

Phil Knight ne rachètera pas les Blazers

On le sait, les Blazers sont officiellement à vendre. Mais Phil Knight n’est plus intéressé pour les racheter.

Le milliardaire, boss de Nike et pur produit de l’Oregon, a en effet annoncé qu’il n’avait plus l’ambition de devenir propriétaire de la franchise de Portland.

“Il y a cinq ans, lorsque j’étais plus jeune, j’avais un grand intérêt à faire partie de la franchise des Portland Trail Blazers. Cependant, à mon âge actuel (87 ans, ndlr.), je peux confirmer que je n’ai plus d’intérêt à acquérir l’équipe.”

Phil Knight says his time has passed to attempt to buy the Portland Trail Blazers, who are now for sale just a few years after he attempted to buy them.

“At my current age, I can confirm that I no longer have interest,” the 87-year-old Nike co-founder said.

— Front Office Sports (@FOS) May 16, 2025

Michael Beasley pas content

Michael Beasley vexé de se faire piquer son statut de franchise player par Lance Stephenson en Big3 League.

Y’a un monde parallèle où c’est la plus grosse breaking news du mois dans la planète basket. https://t.co/UdPHbzYN0z

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 19, 2025

Stephen Curry deuxième sportif le mieux payé de la planète

D’après Forbes, qui a publié son annuel classement des sportifs les mieux payés de la planète, Stephen Curry se situe à la deuxième place derrière Cristiano Ronaldo. LeBron James est lui sixième.

Le meilleur shooteur de l’histoire a accumulé 156 millions de dollars de gains entre mai 2024 et mai 2025, 56 millions à travers son salaire de joueur NBA et 100 millions avec ses revenus hors terrain (sponsors…).

According to Forbes, Stephen Curry is the SECOND highest-paid athlete this year🔥 pic.twitter.com/v5aa04TuOK

— TheWarriorsHouse (@GSWarriorsHouse) May 15, 2025

Celtics : Jrue Holiday veut rester, Al Horford ne sait pas

Ce n’est un secret pour personne, ça pourrait bouger à Boston cet été. Jrue Holiday, qui commence à vieillir et qui possède un gros contrat, fait partie des joueurs potentiellement sur le départ. Mais Holiday a indiqué via The Athletic qu’il aimerait rester aux Celtics et pense que Boston a toujours l’opportunité de gagner d’autres titres, malgré la blessure de Jayson Tatum.

Quant à Al Horford, il préfère se prendre le temps et discuter avec sa famille avant de se prononcer sur son avenir (source : The Athletic). Pour rappel, Horford va avoir 39 ans, il a 18 saisons NBA dans les jambes, et est agent libre cet été.

Jrue Holiday wants to stay with the Boston Celtics next season https://t.co/FOBXDmRbVV pic.twitter.com/dIiuUIO6F1

— The Celtics Wire (@TheCelticsWire) May 19, 2025