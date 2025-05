Rien n’échappe à la NBA pendant les Playoffs. La Ligue vient en effet de sanctionner Jalen Williams pour avoir porté un T-shirt sur lequel se trouvaient des propos grossiers.

25 000 dollars le T-shirt, ça fait cher même pour une star NBA comme Jalen Williams. Le joueur du Thunder vient de prendre une amende pour ça :

The NBA fined Jalen Williams 25K for wearing a shirt in his postgame press conference after Game 7 that said “Fuck art, let’s dance” pic.twitter.com/5iHt8k5iZX

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) May 19, 2025

“Fuck art, let’s dance.”

Visiblement, la Grande Ligue n’a pas trop apprécié le message et tout particulièrement la présence du mot “Fuck”. Peut-être que les dirigeants de la Grande Ligue sont des amateurs d’art et qu’ils ont été particulièrement choqués, qui sait. Ou alors ils ne sont pas très fans de Madness, groupe anglais de pop music.

En tout cas, la prochaine fois, Jalen Williams veillera à mieux cacher son T-shirt en dessous de la veste en conférence de presse.

Source texte : NBA