Ce soir, c’est le début de la Finale de Conférence Ouest entre le Thunder et les Wolves. Qui d’Oklahoma City ou Minnesota décrochera son ticket pour les Finales NBA ? On vous annonce l’avenir juste en dessous.

Giovanni

J’ai pris dix ans en un mois à cause des Wolves, à les voir gagner en Playoffs alors que je ne leur souhaite que la défaite et les pires malheurs. J’ai reçu des centaines de messages de haine sur les réseaux, j’ai débuté une thérapie, que j’ai dû arrêter en urgence car ma psy arborait un tatouage de loup. Les Warriors et les Lakers ont été mordus car ils étaient vieux et pas assez préparés, mais croyez-moi le Thunder c’est Kevin Costner 2025, et si vous n’avez pas la ref c’est que votre culture a du souci à se faire. Tout comme Minnesota face au Thunder, car vous l’aurez lu ici, les Wolves ne prendront pas un match dans cette série. Thunder 4, Wolves 0, posez les pièges, qu’on en finisse.

Nico M

En explosant les Nuggets de Nikola Jokic lors du Game 7 des demi-finales de conférence, le Thunder a effacé les derniers doutes concernant son inexpérience et son incapacité à jouer son meilleur basket lors des moments les plus importants d’une saison. Pas de doute : Oklahoma City a ce qu’il faut pour aller au titre. Mais avant ça, il y a une finale de conf’ à jouer. Les Wolves poseront un challenge différent au Thunder car Minnesota possède beaucoup de qualités qui ressemblent à celles d’OKC : profondeur d’effectif, arrière superstar, deux grands pour gérer la raquette, grosse défense, impact physique ++. De quoi nous offrir une série accrochée. Série accrochée oui mais série finalement dominée par Oklahoma City, qui possède l’avantage du terrain et qui arrivera à pousser les Wolves à la faute. Thunder 4, Wolves 2.

Nico V

Deux équipes qui ont de l’énergie à revendre, avec des armes qui peuvent potentiellement neutraliser l’adversaire tant tactiquement que dans le basket pur. Et surtout, l’envie d’aller décrocher un premier titre. Mine de rien, ça promet du beau jeu, surtout des rencontres à très haute intensité. À ce jeu-là, la profondeur des effectifs fera assurément une différence, même si les patrons sont évidemment attendus au rendez-vous. Je vois le Thunder mieux en place en défense, avec de multiples options pour contenir à la fois Anthony Edwards et Julius Randle. Et à la fin, ça donne OKC en Finales NBA. Thunder 4, Wolves 2.

Robin

J’écris ce paragraphe à Roland-Garros entre un chapeau blanc très élégant et un consommateur de chaï latte, alors tentons un parallèle avec la balle jaune. Comme Nadal, Randle est un gaucher qui a besoin de se faire tirer le slip pour bien jouer. Comme Djokovic, Gobert se ressource dans le noir et n’a jamais autant pris la lumière qu’au moment du COVID. Comme Federer, Edwards inspire des jeunes et beaucoup sont considérés comme ses enfants (Roger ça reste dans le cadre du tennis). Avec un tel BIG 3, impossible de perdre. Wolves 4, Thunder 2.

Alexandre

Vu que mes pronos sont à-peu-près aussi fiables que le tir à 3-points de Ben Simmons sur ce début de Playoffs, je conseillerais de ne pas miser d’argent dessus. Deux belles équipes en place, probablement les deux meilleurs arrières au monde, ça va défendre fort, ça va sortir les muscles dans la raquette. OKC est vraiment une machine à gagner assez impressionnante derrière sa défense XXL et le talent de ses cadres. Pour autant, Minny a peut-être les meilleurs atouts pour les faire déjouer. Qualités physiques, jeunesse, taille à l’intérieur, expérience aussi. Je vois une série disputée jusqu’au bout avec le Thunder qui s’impose encore au finish. Thunder 4 – Wolves 3

Clément

Les Wolves sont de vieux loups de mer, mais le Thunder, comme son nom l’indique, fait tomber la foudre. Et l’électricité est efficace sur l’eau, c’est pas moi qui le dis c’est le Professeur Chen. Plus sérieusement, malgré les atouts défensifs et offensifs de Minny, et la volonté d’Anthony Edwards d’enfin jouer les Finales NBA, je sens quand même OKC mieux équipé, mieux armé en défense et plus fort collectivement. SGA veut faire le doublé coupe-championnat et il aura l’occasion de le faire. Les Loups vont se battre jusqu’au bout, mais à la fin c’est Alex Caruso qui gagne. Thunder 4 – Wolves 2.

Tim

Dans mon bracket, j’avais mis les Lakers en Finales de Conférence, juste histoire de vous donner un indice sur le niveau de crédit qu’il faut accorder au prono à venir. Selon moi, voir les Nuggets passer face au Thunder était la dernière chance que nous avions d’avoir du suspense jusqu’au bout de ces Playoffs, mais maintenant qu’OKC s’est qualifié, difficile de ne pas imaginer une petite autoroute vers le premier titre de la franchise (les Sonics ne comptent pas). Les Wolves ont fait un très joli parcours en sortant les deux équipes de vétérans que tout le monde voulait éviter, mais là on parle quand même de la meilleure équipe de la ligue. Julius Randle a été incroyable de régularité sur toute sa campagne, mais encore une fois, Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein, c’est pas le même niveau que les secteurs intérieurs de GS et Los Angeles. En bref, Oklahoma City devrait se diriger en Finales assez tranquillement malgré de très vaillants Loups. Thunder 4 – Wolves 2.