Si Tyrese Haliburton a évidemment été la grande star du Game 4 entre les Pacers et les Knicks cette nuit, un autre joueur a aidé à faire basculer le match en faveur d’Indiana : Bennedict Mathurin. Une belle rédemption pour celui qui était en grosse galère dans cette série.

Au vu des horribles performances de Mathurin récemment, on se demandait pendant le Game 4 s’il allait entrer en jeu ou s’il allait passer tout le match sur le banc. Le coach d’Indiana Rick Carlisle a finalement fait appel à lui en toute fin de premier quart-temps, pour remplacer Tyrese Haliburton. Une confiance qui a porté ses fruits.

Bennedict Mathurin tonight:

20 PTS

62% FG

10/11 FT

16 MIN

Huge bounce back game 💪 pic.twitter.com/cdB71WLpmt

— Halftime Hoops (@_halftimehoops) May 28, 2025

20 points, 2 rebonds, 2 passes, à 5/8 au tir et 10/11 aux lancers-francs, le tout en seulement… 12 minutes.

L’arrière canadien de 22 ans a maximisé son temps de jeu, donnant par la même occasion un vrai coup de boost aux Pacers. Il s’est montré agressif quand il le fallait et a souvent fait les bons choix, comme quand il a servi Pascal Siakam à deux reprises au début du quatrième quart-temps, lors d’un run important pour les Pacers. Indiana est passé de +6 à +15 en quatre minutes avec Mathurin sur le terrain.

La performance de Bennedict Mathurin cette nuit est en total contraste avec ses matchs précédents, où il avait plutôt l’habitude de plomber son équipe. Mais la force du bonhomme, c’est sa capacité à garder confiance en lui malgré les hauts et les bas. Et ça, c’est crucial en Playoffs, où les bas sont inévitables.

“Il est toujours prêt à jouer. L’an dernier, il était blessé en Playoffs, et il a dû nous regarder jouer. On n’avait pas toutes ces variétés de lineups l’an passé, aujourd’hui on joue avec onze autres gars.” – Rick Carlisle sur Ben Mathurin