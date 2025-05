Tyrese Haliburton sur les traces de John Stockton et Chris Paul

Auteur d’une performance all-time cette nuit (32 points, 12 rebonds, 15 passes, 0 perte de balle), Tyrese Haliburton a ébloui le Game 4 Pacers – Knicks de son talent. Pas de quoi surprendre son coach Rick Carlisle, mais ce dernier a néanmoins rendu hommage à son meneur en plaçant son nom aux côtés de plusieurs légendes du jeu.

Mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions, tout en prenant soin de ballon.

Voici la première mission d’un meneur de jeu au basket. Cela peut paraître basique dit comme ça, mais les meilleurs chefs d’orchestre remplissent cette mission à la perfection. Et parmi eux, il y a Tyrese Haliburton.

Auteur d’un match sensationnel cette nuit, le maestro d’Indiana a distribué 15 caviars pour 0 perte de balle, un ratio quasiment impossible à atteindre dans un match de Playoffs NBA. Et quand on y ajoute 32 points et 12 rebonds, on est tout simplement sur une performance historique.

“C’est devenu son truc, un jour il aura une catégorie statistique à son nom” a déclaré Rick Carlisle, en faisant référence aux 15 passes et 0 turnover. “Comme lui (Haliburton), Chris Paul et John Stockton ne perdaient pas beaucoup la balle. Il y en a d’autres, LeBron James… Ce sont des joueurs all-time.”

Quand vous êtes meneur de jeu et que votre nom se retrouve dans la même phrase que CP3 et Stockton, c’est que vous êtes plutôt bon au basket.

On rappelle que l’ancien meneur du Jazz est le meilleur passeur de l’histoire de la NBA (et de loin, 15 806 assists en carrière), et que Chris Paul est second (12 499). En plus de distribuer caviar sur caviar, ces deux-là ne perdaient pas beaucoup la balle, le “Point God” étant même considéré comme LA référence en matière de ratio passes – turnovers (11,6 passes pour 2,5 turnovers lors de sa meilleure année). Tyrese Haliburton est en train de devenir le nouveau maître de cette catégorie statistique.

Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant dans tout ça, c’est que Hali perd peu de ballons dans un système de jeu très rapide, avec des prises de décision parfois risquées. John Stockton et Chris Paul menaient des systèmes offensifs très méthodiques, avec une pace bien plus faible, ce qui limite forcément les risques. Chez les Pacers, ça va à 100 à l’heure tout en limitant les déchets. Et cela rend l’attaque d’Indiana particulièrement redoutable…

Source texte : conférence de presse d’après-match

“This has become his thing. There will be a new statistical category named after him somewhere down the line.”

Pacers HC Rick Carlisle on @TyHaliburton22‘s HISTORIC Game 4 performance in the East Finals 🤩 https://t.co/Kifz36pPEz pic.twitter.com/vBJTwwh8WR

— NBA (@NBA) May 28, 2025