Après la victoire des Pacers face aux Knicks la nuit dernière, le coach d’Indiana Rick Carlisle a forcément été interrogé sur la performance historique de Tyrese Haliburton. Mais il n’a pas voulu se focaliser sur les stats, parce que le basket c’est tellement plus que ça.

Lors du Game 4 contre New York, Tyrese Haliburton est devenu le premier joueur de l’histoire des Playoffs à terminer avec 30 points, 10 rebonds, 15 passes et 0 perte de balle. La première réaction d’Hali quand un journaliste lui a demandé ce que ça lui faisait ?

“J’ai l’impression qu’on invente des stats pour me rendre encore meilleur.”

On le sait, en NBA, les stats sont partout. Encore plus aujourd’hui à l’ère des analytics.

Elles permettent d’évaluer les performances des joueurs, de les comparer, de remplir le livre des records… Elles ont évidemment leur utilité mais parfois, ça va loin, trop loin. On ne compte plus les fois où on a entendu qu’un joueur X est le premier de l’histoire à réaliser une performance Y en prenant une combinaison de stats improbable. Genre ça :

La performance de Tyrese Haliburton hier est suffisamment exceptionnelle et historique pour qu’elle soit considérée de la sorte à travers les statistiques. Mais ça n’empêche pas Rick Carlisle de mettre un petit tacle glissé à ceux qui aiment un peu trop les chiffres.

Voici ce que le coach d’Indiana a déclaré après le Game 4 :

“Je sais que Tyrese a réalisé quelque chose d’historique ce soir. C’est super, mais c’est difficile de parler de stats sachant que c’est vraiment un boulot d’équipe. […] Je suis fatigué de parler des stats individuelles à ce moment-là de l’année. Cela va à l’encontre de ce qui est nécessaire (pour gagner). […] C’est un sport d’équipe. Ce ne sont pas les stats qui comptent, le plus important c’est d’être prêt. Le plus souvent, les actions importantes en Playoffs n’ont rien à voir avec les stats : les passages en force, les actions où il faut gagner le ballon… Célébrons cela, parlons de ça. C’est vraiment ça qui est important.”

De Tyrese Haliburton à Rick Carlisle, le message est clair : le basket va tellement plus loin que les statistiques.

Sous l’impulsion de leurs deux leaders, les Pacers sont une équipe hyper solide collectivement, altruiste, et dans laquelle les stats individuelles n’ont que peu d’importance.

Et c’est probablement pour ça qu’ils ne sont plus qu’à une victoire des Finales NBA…

Source déclarations : conférence de presse d’après-match

“I’m really tired of talking about individual stats this time of year. It just flies in the face of what’s necessary… This is a team game.”

Rick Carlisle on being asked questions about players individual performances 🗣️

(via @NBATV)pic.twitter.com/ZHkY5qkCTF

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 28, 2025