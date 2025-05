Un intérêt mutuel entre les Spurs et Kevin Durant cet été ?

Alors que Kevin Durant semble en instance de départ à Phoenix après l’échec retentissant des Suns cette saison, de nombreuses franchises gardent un œil sur son dossier. Parmi les équipes à surveiller : les Spurs.

Dans une intersaison qui s’annonce comme “la plus folle de l’histoire” si l’on en croit Shams Charania, les Spurs pourraient bien jouer un rôle majeur.

On savait déjà que Giannis Antetokounmpo – potentiellement transférable – représentait une cible pour les ambitieux dirigeants de San Antonio, mais Kevin Durant semble aussi dans les petits papiers des Spurs. La dernière update de Shams :

“Les Spurs ont beaucoup d’assets : des contrats transférables, le pick #2 et #14 à la Draft cette année, d’autres futurs picks transférables. S’il y a un joueur comme Giannis qui est disponible, ou Kevin Durant… il y avait un intérêt mutuel à la deadline. Les Spurs vont regarder s’il y a un ailier disponible qui peut leur faire franchir un cap.”

Les Spurs auraient reniflé le dossier Durant au mois de février, rebelote cet été ?

Le transfert de De’Aaron Fox vers San Antonio à la dernière trade deadline a prouvé que la franchise texane voulait accélérer son processus de reconstruction autour du phénomène Victor Wembanyama. Les Spurs visent un retour en Playoffs l’an prochain et potentiellement beaucoup plus s’ils parviennent à recruter une superstar comme Giannis ou KD.

Avec leurs jeunes joueurs prometteurs (comme Stephon Castle), leur capital draft et leurs contrats facilement transférables (Keldon Johnson et Harrison Barnes notamment), les Texans peuvent se positionner sur ces gros dossiers. Et visiblement, Kevin Durant fait partie de ceux qui jugent le projet San Antonio intrigant.

KD – passé par Austin lors de ses années universitaires – ne serait pas contre un retour sur ses anciennes terres, pour jouer avec Wemby et Cie dans le but de retrouver les sommets de l’Ouest. À bientôt 37 ans, il reste l’un des meilleurs scoreurs NBA, l’une des plus grandes armes offensives du circuit, et son arrivée boosterait forcément les chances de San Antonio.

The Spurs and Kevin Durant held mutual interest at the trade deadline, which could be explored again this summer, per @ShamsCharania on @PatMcAfeeShow.

Compared to pursuing a trade for Giannis Antetokounmpo, a move for Durant would cost San Antonio significantly less assets. pic.twitter.com/ZzxfpGakdc

— Evan Sidery (@esidery) May 27, 2025

Maintenant, on attend de voir jusqu’où les Spurs sont prêts à aller connaissant l’âge de KD, et son historique de blessures. Durant n’est clairement pas sur la même timeline que le reste de l’effectif texan, et on peut donc se demander si San Antonio veut vraiment sacrifier des éléments de son avenir pour le récupérer.

L’avantage, contrairement à un Giannis (30 ans, dans son prime) par exemple, c’est que la contrepartie demandée sera forcément plus faible chez Kevin Durant.

Alors, que va tenter San Antonio cet été ?

Source texte : Shams Charania

Shams says there was mutual interest between Kevin Durant and the Spurs at the deadline.

(via @PatMcAfeeShow, h/t @BASKETBALLonX)pic.twitter.com/3d31BAP5P4

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 27, 2025

À lire également :